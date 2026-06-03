В Казахстане впервые заблокировали интернет-платформу из-за «ЛГБТ-пропаганды»

CentralAsia (KZ) - Казахстанская правозащитная организация REQUEST обратилась в суд с требованием разблокировать их сайт, который ранее стал недоступен по решению властей республики, действовавших на основании закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Данный документ вступил в силу в начале марта текущего года, так что предстоящий процесс станет первым в стране, где применяются новые нормы, сообщают правозащитники в своем Instagram.

По данным представителей REQUEST, закон о запрете пропаганды ЛГБТ в Казахстане вступил в юридическую силу 2 марта 2026 года. Тогда же организация запустила веб-проект lgbtpropaganda.kz, целями которого являются мониторинг и правовой анализ ситуации, касающейся людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Спустя два дня после этого администраторам сайта начали звонить из полиции, а 8 марта их вызвали на допрос для дачи объяснений по жалобе о якобы ЛГБТ-пропаганде.

Как утверждают правозащитники, в конце марта — начале апреля наблюдались сбои с доступом к сайту. При этом в адрес казахстанских властей ими был направлен запрос с просьбой предоставить решение о блокировке, пояснение, какой именно контент признан незаконным, а также правовые основания для ограничения работы веб-ресурса.

Ни решения, ни оценку контента, ни прочих объяснений никто не предоставил.

Зато 21 апреля Министерство культуры и информации республики, регулирующее деятельность СМИ, официально подтвердило блокировку lgbtpropaganda.kz на территории Казахстана. В других странах сайт свободно открывается.

REQUEST обратилась в суд в Астане с иском о признании блокировки ресурса необоснованной. Как уточняют правозащитники, 29 мая инстанция приняла их заявление. Предварительное слушание по данному делу назначено на 8 июня.

Издание Exclusive.kz в свою очередь сообщает, что Генеральная прокуратура ранее отчитывалась об отсутствии зарегистрированных дел по статье о пропаганде ЛГБТ и педофилии Кодекса об административных правонарушениях. Таким образом, история с lgbtpropaganda.kz — первый в республике случай применения новых норм законодательства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий запрет пропаганды ЛГБТ и педофилии в СМИ, сетях телекоммуникаций и на онлайн-платформах, в декабре 2025 года. Документ вступил в силу со 2 марта текущего года.

За распространение противоправного контента правонарушителям может грозить штраф в размере порядка $140. За повторное нарушение взыскание удвоится, либо к виновному применят административный арест на срок до 10 суток.

Против закона выступал ряд общественных организаций. Например, специальный представитель Евросоюза по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс заявил, что принятие документа грозит Казахстану «репутационными рисками».

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