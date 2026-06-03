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Трамп назначил главой Нацразведки директора агентства жилищного финансирования
Уильям Пулте
Уильям Пулте

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп назначил директора Федерального агентства жилищного финансирования Уильяма Пулте и. о. директора Национальной разведки. Действующая глава Нацразведки Тулси Габбард подала в отставку с 30 июня.

«Уильям имеет большой опыт управления наиболее деликатными вопросами в Америке, безопасностью и надежностью рынков»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Уильям Пулте сохранит должности директора Федерального агентства жилищного финансирования и председателя ипотечного агентства Fannie Mae / Freddie Mac, уточнил президент.

Тулси Габбард возглавила Национальную разведку США 12 февраля 2025 года. Она объяснила решение уйти в отставку тем, что у ее мужа диагностировали редкую форму рака костей. Изначально Дональд Трамп сообщал, что и. о. директора Национальной разведки станет первый заместитель госпожи Габбард Аарон Лукас.

38-летний Уильям Пулте возглавил Федеральное агентство жилищного финансирования в марте 2025 года. В 2011 году он основал инвестиционную фирму Pulte Capital, затем — несколько некоммерческих организаций. У господина Пулте нет опыта работы в разведывательных службах. The New York Times называет его «ярым сторонником Трампа».

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