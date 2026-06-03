В Таджикистане сильный ветер унес воздушный шар, пострадал пассажир и двое прохожих. Видео

CentralAsia (TJ) - В Худжанде в Таджикистане сильный ветер унёс воздушный шар, который затем упал на крыши нескольких домов. В результате пострадали три человека, сообщило издание «Азия-Плюс».

Инцидент произошёл вечером 1 июня возле театра имени Камола Худжанди. Воздушный шар был привезён компанией «Фаровон» по случаю Международного дня защиты детей. Однако, как сообщается, из-за недостаточно надёжного крепления его унесло ветром.

В городской больнице №1 Худжанда сообщили, что после происшествия к ним были доставлены два человека — 46-летний гражданин Узбекистана Рустам Сайдалиев и 40-летняя жительница Худжанда Фируза Турсунова. Сайдалиев находился внутри воздушного шара во время инцидента и упал на землю после обрыва троса.

Фируза Турсунова, находившаяся рядом с шаром, получила травмы от оборвавшегося троса. Её дочь примерно 10−11 лет также находилась на месте происшествия и получила лёгкие травмы.

Падение воздушного шара повредило крыши двух жилых домов, эти повреждения уже устранены.

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