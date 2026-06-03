В Таджикистане сильный ветер унес воздушный шар, пострадал пассажир и двое прохожих. Видео

- Таджикистан, происшествия
- 10:57, 03 июня 2026
- Просмотров: 228
- Обновлено: 11:10, 03 июня 2026
CentralAsia (TJ) - В Худжанде в Таджикистане сильный ветер унёс воздушный шар, который затем упал на крыши нескольких домов. В результате пострадали три человека, сообщило издание «Азия-Плюс».
Инцидент произошёл вечером 1 июня возле театра имени Камола Худжанди. Воздушный шар был привезён компанией «Фаровон» по случаю Международного дня защиты детей. Однако, как сообщается, из-за недостаточно надёжного крепления его унесло ветром.
В городской больнице №1 Худжанда сообщили, что после происшествия к ним были доставлены два человека — 46-летний гражданин Узбекистана Рустам Сайдалиев и 40-летняя жительница Худжанда Фируза Турсунова. Сайдалиев находился внутри воздушного шара во время инцидента и упал на землю после обрыва троса.
Фируза Турсунова, находившаяся рядом с шаром, получила травмы от оборвавшегося троса. Её дочь примерно 10−11 лет также находилась на месте происшествия и получила лёгкие травмы.
Падение воздушного шара повредило крыши двух жилых домов, эти повреждения уже устранены.