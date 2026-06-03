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Мирзиёев и Путин в Санкт-Петербурге дадут старт строительству АЭС в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента России Владимира Путина 4−5 июня посетит с рабочим визитом Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев выступит на пленарном заседании 29-го Петербургского международного экономического форума, который пройдёт под лозунгом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Ожидается, что он поделится своим видением ситуации в мировой экономике, перспектив развития узбекско-российского экономического сотрудничества, а также обозначит текущие приоритеты развития Узбекистана.

В программе визита также проведение встречи с Владимиром Путиным и участие в церемонии запуска строительства в Узбекистане первой интегрированной атомной электростанции. Она строится в Джизакской области — бетонные работы были начаты в марте.

АЭС считается первой интегрированной в мире — она будет включать одновременно два крупных энергоблока (с реакторами ВВЭР-1000 по 1 ГВт) и два малых (с реакторами РИТМ-200Н по 55 МВт.).

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