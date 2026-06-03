Число погибших в результате российских ударов по Киеву и Днепру достигло 23 человек

CentralAsia (CA) - Число погибших от российских ударов в ночь на 2 июня по Киеву и Днепру достигло 23 человек. Oб этом сообщают местные власти.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает в соцсетях, что в больнице умер еще один раненый. Общее число погибших в украинской столице, таким образом, составляет семь человек. Ранены, по последним имеющимся у Кличко данным, 90 человек.

Глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа сообщает, что в Днепре спасатели закончили работы на развалинах жилых домов, по которым ночью попали российские ракеты, и число погибших, по последним данным, выросло до 16 человек. Ранены, по словам Ганжи, 42 человека, в том числе четыре ребенка.

«Трое из них — в больнице, как и 21 взрослый», — пишет в своем телеграм-канале глава областной администрации.

В ночь на 2 июня российские военные массированно атаковали Киев, Харьков и Днепр. Украинские военные зафиксировали пуск «Калибров» с Каспийского моря. В утренней сводке Воздушных сил ВСУ говорится, что для ударов по украинским городам было использовано 73 ракеты и 656 беспилотников разных типов. Среди ракет — пять крылатых ракет «Калибр», 33 баллистических ракеты Искандер-М, 27 крылатых ракет Х-101 и восемь противокорабельных ракет 3М22 «Циркон». По данным ВСУ, зафиксировано попадание 33 ракет и 33 беспилотников, а 40 ракет и 602 беспилотника были сбиты или подавлены.

Минобороны РФ отчиталось об ударе по «предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам Украины». Как правило, Минобороны выступает с подобными заявлениями после массированных атак на Украину.

В сообщении упоминаются Киев, Запорожье, Харьков и Днепр, а также Полтавская, Хмельницкая и Сумская области.