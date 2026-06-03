Украинские дроны атаковали Санкт-Петербург в день открытия экономического форума. По данным телеграм-канала, загорелся нефтетерминал

CentralAsia (CA) - Украинские беспилотники утром 3 июня атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга, сообщил губернатор Александр Беглов.

По его словам, пострадали несколько человек. Часть объектов была повреждена. Других подробностей Беглов не привел.

По данным телеграм-канала Astra, в результате атаки беспилотников загорелся Петербургский нефтяной терминал — один из крупнейших российских терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе.

Воздушную тревогу в ночь на 3 июня также объявляли в Ленинградской области. Глава региона Александр Дрозденко сообщил, что над областью сбили 59 беспилотников. В Лужском районе в результате падения обломков незначительные повреждения получили четыре частных дома, пострадавших нет.

В аэропорту Пулково ночью ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации предупредили, что ограничения введены также в воздушном пространстве ряда районов Ленинградской области.

Кроме этого, жители Петербурга с утра жалуются на сбои в работе мобильного интернета, свидетельствуют данные ресурсов Downdetector и «Сбой.рф». Пользователи пишут, что не открываются сайты и не работают мессенджеры, у некоторых нет мобильной связи вообще.

С 3 по 6 июня в городе проходит Петербургский экономический форум. В этом году на нем выступят несколько гостей из США. На ПМЭФ 5 июня собирается выступить президент Путин.