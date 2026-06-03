Минобороны РФ заявило, что за ночь сбило более 350 дронов. В Тамбовской области атакован завод «Прогресс». В Смоленской области погибли двое пожарных

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CentralAsia (CA) - Украинские дроны атаковали Тамбовскую область, в Мичуринске повреждены многоквартирный дом, а также здания библиотеки и школы искусств, сообщил глава региона Евгений Первышов. По его словам, пострадавших нет.

Телеграм-канал Astra, изучивший фотографии с кадрами пожара после атаки, пишет, что в Мичуринске загорелся завод «Прогресс», выпускающий оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники. Этот завод, как напоминает Astra, несколько раз подвергался украинским атакам и раньше — в 2024, 2025 и 2026 годах.

Украинские дроны в ночь на 3 июня также атаковали Смоленскую область. В Ершичском муниципальном округе в результате падения обломков при тушении пожара погибли два сотрудника МЧС, сообщил губернатор Василий Анохин. Еще двое пожарных и один мирный житель получили легкие ранения.

Минобороны России сообщило, что в течение ночи силы ПВО сбили 354 украинских беспилотника. Дроны были перехвачены над областями центральной и северо-западной части России, а также над Краснодарским краем и Ростовской областью и над аннексированным Крымом.