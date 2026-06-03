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Дрон ВСУ атаковал автобус в Донецкой области: семь погибших

CentralAsia (CA) -  После атаки БПЛА на автобус Москва — Симферополь госпитализированы десять пострадавших, в том числе ребенок. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Он уточнил, что для оказания помощи ребенку проведут телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Еще один пострадавший получил медицинскую помощь амбулаторно, передает ТАСС.

Автобус был атакован сегодня утром в городе Енакиево. Погибли семь человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

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