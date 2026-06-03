В МВД Казахстана ответили, могут ли амнистировать Масимова, Бишимбаева, Кайрат и супругу Рахмонова

CentralAsia (KZ) - Коснётся ли уголовная амнистия осуждённых по громким делам – Куандыка Бишимбаева, Карима Масимова, Перизат Кайрат и супруги Шавката Рахмонова, ответил заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов, передает informburo.kz.

Он пояснил, что статья 78 Уголовного кодекса «Освобождение от ответственности и наказания на основании акта амнистии или помилования» прямо запрещает применять её к осуждённым за преступления, связанные с терроризмом, экстремизмом, государственной изменой, коррупцией, а также совершённые в составе преступных групп. Поэтому Бишимбаев, Масимов и Кайрат под амнистию не подпадают.

«Что касается этих фигурантов, скажу, что мой ответ – категорически нет. Никаким образом вопрос о применении амнистии в отношении данных лиц не стоит и не будет стоять», – заверил Адилов на брифинге в мажилисе.

Говоря о супруге Рахмонова, он пояснил, что амнистия распространяется на преступления по уголовным проступкам, а также на деяния небольшой и средней тяжести при условии, что виновные полностью возместили ущерб. Замминистра подчеркнул, что в этом случае ущерб не возместили. Поэтому государство не ставит вопрос об освобождении от уголовной ответственности.

В апреле 2023 года суд приговорил экс-главу КНБ Карима Масимова к 18 годам лишения свободы за государственную измену, попытку насильственного захвата власти, а также превышение власти и должностных полномочий. В мае 2024 года Куандыку Бишимбаеву назначили 24 года заключения за истязания и убийство. В июле 2025 года Перизат Кайрат приговорили к 10 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. В марте этого года супругу Шавката Рахмонова осудили за ДТП с двумя жертвами, но наказание отсрочили на 5 лет.

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