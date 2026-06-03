МИД Узбекистана опроверг переговоры с ЕС о создании центров для выдворяемых мигрантов

CentralAsia (UZ) - Информация о возможном размещении в Узбекистане центров для мигрантов, выдворяемых из Европейского союза, не соответствует действительности. Об этом «Газете» сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Омонулла Файзиев.

Ранее американское издание Politico со ссылкой на трёх неназванных европейских дипломатов сообщило, что группа стран ЕС планирует обратиться к 8−10 государствам за пределами союза с предложением разместить на их территории центры для мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища.

По данным издания, Нидерланды, Австрия, Дания, Германия и Греция работают над созданием совместных центров возвращения, так называемых return hubs, а также центров рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища за пределами ЕС. В обмен странам, которые согласятся участвовать в проекте, могут предложить помощь в развитии или либерализацию визового режима.

Один из дипломатов заявил Politico, что в качестве потенциальных партнёров рассматриваются Казахстан и Узбекистан.

Пресс-секретарь МИД заявил «Газете»: «В настоящее время переговоры по рассматриваемому вопросу с учреждениями Европейского союза не ведутся и не запланированы».

Официальный представитель МИД Казахстана Ерлан Жетыбаев 1 июня также заявил, что республика не ведёт переговоров с ЕС о создании специальных центров для мигрантов, не получивших убежище в Евросоюзе, в обмен на упрощение визового режима.

По его словам, Казахстан сейчас обсуждает с европейской стороной упрощение визовых требований, а также соглашение о реадмиссии, по которому страна обязуется принимать обратно своих граждан, незаконно выехавших за рубеж.

В октябре 2025 года Узбекистан и Европейский союз подписали Соглашение о расширенном партнёрстве и сотрудничестве. Тогда отмечалось, что это открывает возможность для начала переговоров сторон по вопросам реадмиссии и упрощения визового режима.

В декабре Узбекистан и Евросоюз начали переговоры об упрощении визового режима. Стороны обсуждали возможность облегчения визовых процедур для граждан, выезжающих в ЕС для трудовой деятельности и учёбы, а также для водителей грузовых автомобилей и туристических групп.