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Саида Мирзиёева встретилась с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером

CentralAsia (UZ) -  Глава Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева провела встречу с Федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером, в ходе которой стороны обсудили перспективы дальнейшего развития узбекско-австрийских отношений.

Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, расширению торгово-экономического и культурного сотрудничества, а также взаимодействию Узбекистана с Европейским союзом.

Стороны также рассмотрели новые возможности для реализации совместных проектов и подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении партнёрства, основанного на доверии и взаимном уважении.

Подобные контакты свидетельствуют о растущей интеграции Узбекистана в международные, в том числе европейские, политические и экономические процессы, что является важным сигналом укрепления международных позиций страны и доверия со стороны зарубежных партнёров.

 

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