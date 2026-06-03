Саида Мирзиёева встретилась с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером

- Узбекистан, политика
- 22:28, 03 июня 2026
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CentralAsia (UZ) - Глава Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева провела встречу с Федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером, в ходе которой стороны обсудили перспективы дальнейшего развития узбекско-австрийских отношений.
Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, расширению торгово-экономического и культурного сотрудничества, а также взаимодействию Узбекистана с Европейским союзом.
Стороны также рассмотрели новые возможности для реализации совместных проектов и подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении партнёрства, основанного на доверии и взаимном уважении.
Подобные контакты свидетельствуют о растущей интеграции Узбекистана в международные, в том числе европейские, политические и экономические процессы, что является важным сигналом укрепления международных позиций страны и доверия со стороны зарубежных партнёров.