Монгольская школьница заняла первое место на международном конкурсе пианистов в США

ЭМҮЖИН Уянга, ученица 11-го класса школы № 4 аймака Орхон

CentralAsia (MNG) - Международный музыкальный конкурс Crescendo, проводимый в концертном зале Rockport Music-Shalin Liu Performance Center в Бостоне, США, — это престижный конкурс, отмечающий молодые таланты в возрасте от 3 до 24 лет.

ЭМҮЖИН Уянга, ученица 11-го класса школы № 4 аймака Орхон, заняла первое место в детском конкурсе пианистов класса «А», — сообщает MongolianNews.

Генеральный организатор конкурса, доктор Алекс Бабаев, посчитал ее исполнение музыки Жанцаннорова Нацага к фильму «Мудрая царица Мандухай» и костюм королевы лучшими на конкурсе и сфотографировался с ней.

Эмүжин Уянга и Алекс Бабаев

Каждый год юные пианисты из Монголии проходят отбор в предварительный тур конкурса и отправляются в Соединенные Штаты для успешного участия. Например, в 2025 году АНИР Отгончулуун, ученица третьего класса Английской школы Монголии (ESM), заняла первое место в своей возрастной группе на конкурсе и успешно выступила на сцене Центра исполнительских искусств Шалина Лю в Рокпорте, Бостон.

АНИР Отгончулуун

Международный музыкальный конкурс Crescendo проводится ежегодно с 2007 года.

Этот конкурс предназначен для молодежи в возрасте от 5 до 25 лет. Жанры музыки: начальный, средний и продвинутый, открыт для всех типов инструментов, певцов, музыкантов, дуэтов и камерных ансамблей.

Конкурс является престижным международным музыкальным соревнованием, проводимым более чем в 20 странах мира, включая США, Канаду, Японию, Китай, Италию, Австрию, Монголию, Корею, Германию и Францию.

Участники отбираются международным жюри и получают право выступать в Карнеги-холле (Нью-Йорк) и на других известных сценах.

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