Монгольские солдаты — защитники детей. Видео

CentralAsia (MNG) - В настоящее время в составе Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане (UNMISS) служат 850 военнослужащих из Монголии. Монголия непрерывно направляет свои войска в Южный Судан с 2012 года, и в настоящее время на дежурстве находится 15-й батальон, — информирует MongolianNews.

15-й батальон обеспечивает безопасность крупного лагеря ООН для внутренне перемещенных лиц в Бентиу, штат Юнити.

Батальон организовал гуманитарную акцию и оказание помощи в женской средней школе в городе Бентиу по случаю Международного дня защиты детей.

«Монгольские солдаты использовали собственные ресурсы для строительства и оснащения школьной игровой площадки и школьных зданий. В День защиты детей монгольские солдаты также подарили суданским детям игрушки и снаряжение, изготовленные из переработанных материалов или привезенные с родины. Это показывает, насколько важна роль монгольских войск в этом регионе», — сказал Сэм Корутаро Мухумуре, генеральный координатор сектора Юнити миротворческой операции Миссии ООН (UNMISS).

Элизабет Ньявиен Гатвеч Пур, представительница сектора Юнити миротворческой операции Миссии ООН (UNMISS), заявила, что она очень рада тому, что монгольские солдаты организовали такое масштабное мероприятие для защиты детей.

Патрульную группу из монгольского контингента, входящего в состав Миссии ООН в Южном Судане (UNMISS), тепло встретили приветственными возгласами ученики школы, расположенной в лагере для перемещенных лиц недалеко от полевого офиса Миссии в Бентиу, штат Юнити. Эта сцена подчеркивает глубокую связь между монгольскими миротворцами и местным населением.

Поддержание высокого уровня участия женщин, составляющего около 15%, для поддержки местных женщин и детей.

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