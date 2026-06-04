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За что готовы платить представители поколения Z из Монголии и России? Видео

CentralAsia (MNG) -  Во первых, в отличие от российских студентов в Китае, монгольские студенты очень хорошо освоили китайский язык, что демонстрирует талант монголов в изучении иностранных языков.

Во-вторых, вы можете сами убедиться в разнице в том, что покупают молодые люди из этих двух стран, посмотрев это видео, — передает MongolianNews.

Откройте свою корзину! Вот что покупают монгольские и российские студенты в Китае.

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