За что готовы платить представители поколения Z из Монголии и России? Видео

CentralAsia (MNG) - Во первых, в отличие от российских студентов в Китае, монгольские студенты очень хорошо освоили китайский язык, что демонстрирует талант монголов в изучении иностранных языков.

Во-вторых, вы можете сами убедиться в разнице в том, что покупают молодые люди из этих двух стран, посмотрев это видео, — передает MongolianNews.

Откройте свою корзину! Вот что покупают монгольские и российские студенты в Китае.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения