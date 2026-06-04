ТMK укрепляет свои коммерческие позиции по мере развития газового месторождения в Монголии

CentralAsia (MNG) - Как написал автор MongolianNews, TMK Energy усилила свои оперативные и корпоративные позиции в газовом секторе Монголии, назначив опытного ветерана нефтегазовой отрасли на должность руководителя производства в связи с тем, что пилотный проект ГурвантэсXXXV набирает обороты и готовится к разработке.

Это назначение свидетельствует о переходе TMK от подтверждения запасов газа к построению перспективного бизнеса по его добыче.

Компания наняла Дэнни Чонга на должность менеджера по производству. Он обладает более чем 16-летним опытом работы в отрасли, включая более десяти лет работы на крупных австралийских проектах по добыче метана из угольных пластов в компаниях Origin Energy и Santos.

Чонг имеет диплом инженера-нефтяника Колорадской горной школы и до недавнего времени работал старшим инженером-нефтяником в компании Origin, специализируясь на оптимизации портфеля и прогнозировании по крупным активам по добыче метана из угольных пластов.

В дальнейшем, по мере расширения проекта ГурвантэсXXXV за пределы пилотной фазы, он сосредоточится на оптимизации добычи, бурении и управлении месторождениями.

Назначение, по всей видимости, было выбрано в стратегически выгодное время. Компания TMK недавно сообщила о росте добычи газа на семи пилотных скважинах, подписала соглашение о партнерстве в области преобразования газа в электроэнергию и запустила процесс передачи прав на разработку месторождений стратегическим партнерам по всей цепочке создания стоимости газа.

Руководство заявляет, что Чонг уже поднял на новый уровень принятие оперативных решений, применив свой опыт в области добычи метана из угольных пластов и навыки цифрового анализа к растущей технической базе данных компании. Его вознаграждение также в значительной степени зависит от успеха, что приводит к тому, что занимаемая им должность соответствует доходности для акционеров.

«Опыт и подготовка Дэнни Чонга, полученные в двух крупнейших австралийских компаниях по добыче сланцевого газа, Origin и SANTOS, будут неоценимы для TMK. Он уже продемонстрировал свои обширные знания в области добычи сланцевого газа и вывел нашу производственную деятельность на новый уровень. Более того, г-жа Эльза Галлина, работающая в TMK более трех лет, завершила обучение, позволяющее ей занять должность заместителя корпоративного секретаря», — заявил испольнительный директор TMK Energy Дугал Фергюсон.

Компания также воспользовалась возможностью укрепить свой внутренний состав, повысив Эльзу Галлину до должности со-секретаря компании. В течение последнего года Галлина помогала Фергюсону в выполнении обязанностей секретаря компании, одновременно получая квалификацию в области корпоративного управления.

Теперь она назначена сопредседателем компании, что создает преемственность на этой должности и позволяет Фергюсону уделять больше времени развитию бизнеса. Руководство ожидает, что она перейдет на должность единственного секретаря компании в течение шести-двенадцати месяцев.

Эти шаги важны, поскольку проект Гурвантэс достиг более продвинутой стадии развития. За последний год компания TMK последовательно снижала риски проекта за счет пилотного производства, управления запасами месторождения, получения разрешений регулирующих органов, инициатив по коммерциализации и недавнего запуска процесса передачи прав на разработку для привлечения стратегических партнеров по развитию.

Проект ГурвантэсXXXV охватывает территорию площадью 8400 квадратных километров в бассейне Южной Гоби в Монголии, менее чем в 20 километрах от китайской границы. Проект располагает условными запасами газа в объеме 1.2 триллиона кубических футов (Ткф) и находится в непосредственной близости от развитой китайской газовой инфраструктуры.

За последние два года компания TMK продвинула проект Гурвантэс, проведя опытную добычу, получив экологические разрешения и проведя испытания пласта. Совсем недавно она заручилась поддержкой в ​​вопросе использования газа в целях экономии, продвинула планы по строительству газовой электростанции и продолжила наращивать добычу на своих опытных скважинах.

Монголия по-прежнему сильно зависит от угольной энергетики и импортной электроэнергии, в то время как растущая промышленная активность в Южной Гоби стимулирует спрос на надежные внутренние энергоснабжения. Природный газ все чаще рассматривается как более чистое переходное топливо.

Планируется бурение дополнительных пилотных скважин, ведутся переговоры о передаче прав на разработку месторождений, а инициативы по преобразованию газа в электроэнергию продолжают продвигаться вперед, поскольку руководство собирает персонал, инфраструктуру и налаживает партнерские отношения, необходимые для следующего этапа роста.

Учитывая, что компания теперь укрепила свои ряды опытным оператором газового месторождения, рынок, вероятно, будет следить за увеличением объемов добычи, следующим этапом бурения и любыми партнерскими соглашениями, которые могли бы помочь продвинуть проект к полномасштабной разработке.

Благодаря набирающему обороты процессу коммерциализации, компания TMK позиционирует себя как потенциальный игрок на рынке энергоснабжения Монголии в будущем.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения