ГА ООН избрала Халилура Рахмана из Бангладеш председателем 81-й сессии

Халилур Рахман

CentralAsia (MNG) - Генеральная Ассамблея, подчеркнув важность возвращения многостороннего подхода в нужное русло, избрала Халилура Рахмана (Бангладеш) своим председателем на предстоящую восемьдесят первую сессию. Об этом сообщает MongolianNews.

Представитель Монголии, выступая от имени государств Азиатско-Тихоокеанского региона, призвал нового президента следовать примеру своего предшественника и руководить Ассамблеей в духе инклюзивности.

«Мы должны коллективно продемонстрировать, что ООН может адаптироваться, реформироваться и лучше выполнять свои обязанности, а также оправдать каждый пенни, который вносят государства-члены — все вы — чтобы восстановить доверие к нашей Организации», — сказал он, обращаясь к Ассамблее после своей победы на выборах, где он получил простое большинство в 99 голосов в ходе тайного голосования.

Г-н Рахман, который вступит в должность в сентябре, в настоящее время является министром иностранных дел Бангладеш. Он поступил на дипломатическую службу страны в 1979 году и занимал несколько руководящих должностей в Организации Объединенных Наций. Он был выдвинут Группой государств Азиатско-Тихоокеанского региона в соответствии с процедурами, обеспечивающими справедливое географическое представительство. Другим кандидатом был Андреас Какурис (Кипр), получивший 91 голос.

Представитель Монголии Анхбаяр Нямдорж

Несколько выступающих отметили, что на восемьдесят первой сессии Ассамблеи состоятся выборы следующего Генерального секретаря, и призвали избранного Председателя обеспечить прозрачность процесса. Представитель Монголии Анхбаяр Нямдорж, выступая от имени государств Азиатско-Тихоокеанского региона, призвал нового Председателя следовать примеру своего предшественника и руководить Ассамблеей в духе инклюзивности и взаимного уважения. Он также подчеркнул особую роль Генеральной Ассамблеи — наиболее представительного органа в системе ООН.

Марокко выбрано для занятия первого места в зале Генеральной Ассамблеи

В соответствии с традицией, Генеральный секретарь провел жеребьевку, чтобы определить, какая делегация займет первое место в зале Ассамблеи во время восьмидесятой сессии, а все остальные страны будут следовать за ней в алфавитном порядке. Марокко было выбрано для первого места, и этот порядок рассадки будет соблюдаться в главных комитетах.

Избраны вице-председатели Ассамблеи

Затем Ассамблея избрала следующих вице-председателей своего пленарного заседания: Афганистан, Антигуа и Барбуда, Кабо-Верде, Доминиканская Республика, Египет, Эритрея, Финляндия, Габон, Гвинея-Бисау, Ирак, Ирландия, Ливан, Монголия, Парагвай, Польша и Зимбабве. Они присоединятся к пяти постоянным членам Совета Безопасности — Китаю, Франции, РФ, Соединенному Королевству и Соединенным Штатам, — которые ежегодно занимают пост вице-председателей Ассамблеи.

Шесть основных комитетов избрали свои должности путем аккламации

После заседания состоялись последовательные заседания шести основных комитетов Ассамблеи для избрания их соответствующих бюро путем аккламации.

Первый комитет (Разоружение и международная безопасность) избрал Лока Бахадура Тапу (Непал) председателем; Фейсала Абделазима Салима Мохаммеда (Судан) и Арсена Котанджяна (Армения) заместителями председателя; и Кима Ван дер Слуиса (Нидерланды) докладчиком. Выборы остальных заместителей председателя состоятся позже.

Второй комитет (Экономический и финансовый) избрал Суэлу Янину (Албания) председателем; Хуссейна Азхана Мохаммеда Хуссейна (Мальдивы), Уолтера Хосе Миру Рамиреса (Сальвадор) и Роберта Банбери (Канада) заместителями председателя; и Иво Мигеля Рубио (Ангола) докладчиком.

Третий комитет (социальный, гуманитарный и культурный) избрал Джеймса Мартина Ларсена (Австралия) председателем; Флавия Умулиса (Руанда), Йована Бубанджа (Черногория) и Абоседе Хэзлвуд (Гайана) в качестве заместителей Председателя; и Сафа Хиджаб Ясин (Ирак) в качестве Докладчика.

Четвертый комитет (специальные политические вопросы и деколонизация) избрал Коли Сека (Сенегал) председателем; Фахад Мохаммад Алайм (Кувейт), Дебора Мария Борг (Мальта) и Андрей Николенко (Республика Молдова) в качестве заместителей Председателя; и Мэтью Мокси (Багамские Острова) в качестве Докладчика.

Пятый комитет (Административный и бюджетный) избрал Ибрагима Фолоруншо Джимо (Нигерия) Председателем; Ноэль Тэм (Сингапур), Пабло Родригес (Доминиканская Республика) и Константино Тардуччи (Италия) в качестве заместителей Председателя; и Корина Морой (Республика Молдова) в качестве докладчика.

Шестой комитет (Юридический) избрал Тришалу Симантини Персо (Гайана) Председателем; Аннастасия Моцепе (Южная Африка), Андрей Мельник (Украина) и Элиза Де Раес (Бельгия) в качестве заместителей Председателя; и Абдулазиз Фадала ас-Сулайти (Катар) в качестве Докладчика.

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