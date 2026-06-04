ГА ООН избрала Халилура Рахмана из Бангладеш председателем 81-й сессии

CentralAsia (MNG) - Генеральная Ассамблея, подчеркнув важность возвращения многостороннего подхода в нужное русло, избрала Халилура Рахмана (Бангладеш) своим председателем на предстоящую восемьдесят первую сессию. Об этом сообщает MongolianNews.
Представитель Монголии, выступая от имени государств Азиатско-Тихоокеанского региона, призвал нового президента следовать примеру своего предшественника и руководить Ассамблеей в духе инклюзивности.
«Мы должны коллективно продемонстрировать, что ООН может адаптироваться, реформироваться и лучше выполнять свои обязанности, а также оправдать каждый пенни, который вносят государства-члены — все вы — чтобы восстановить доверие к нашей Организации», — сказал он, обращаясь к Ассамблее после своей победы на выборах, где он получил простое большинство в 99 голосов в ходе тайного голосования.
Г-н Рахман, который вступит в должность в сентябре, в настоящее время является министром иностранных дел Бангладеш. Он поступил на дипломатическую службу страны в 1979 году и занимал несколько руководящих должностей в Организации Объединенных Наций. Он был выдвинут Группой государств Азиатско-Тихоокеанского региона в соответствии с процедурами, обеспечивающими справедливое географическое представительство. Другим кандидатом был Андреас Какурис (Кипр), получивший 91 голос.
Несколько выступающих отметили, что на восемьдесят первой сессии Ассамблеи состоятся выборы следующего Генерального секретаря, и призвали избранного Председателя обеспечить прозрачность процесса. Представитель Монголии Анхбаяр Нямдорж, выступая от имени государств Азиатско-Тихоокеанского региона, призвал нового Председателя следовать примеру своего предшественника и руководить Ассамблеей в духе инклюзивности и взаимного уважения. Он также подчеркнул особую роль Генеральной Ассамблеи — наиболее представительного органа в системе ООН.
Марокко выбрано для занятия первого места в зале Генеральной Ассамблеи
В соответствии с традицией, Генеральный секретарь провел жеребьевку, чтобы определить, какая делегация займет первое место в зале Ассамблеи во время восьмидесятой сессии, а все остальные страны будут следовать за ней в алфавитном порядке. Марокко было выбрано для первого места, и этот порядок рассадки будет соблюдаться в главных комитетах.
Избраны вице-председатели Ассамблеи
Затем Ассамблея избрала следующих вице-председателей своего пленарного заседания: Афганистан, Антигуа и Барбуда, Кабо-Верде, Доминиканская Республика, Египет, Эритрея, Финляндия, Габон, Гвинея-Бисау, Ирак, Ирландия, Ливан, Монголия, Парагвай, Польша и Зимбабве. Они присоединятся к пяти постоянным членам Совета Безопасности — Китаю, Франции, РФ, Соединенному Королевству и Соединенным Штатам, — которые ежегодно занимают пост вице-председателей Ассамблеи.
Шесть основных комитетов избрали свои должности путем аккламации
После заседания состоялись последовательные заседания шести основных комитетов Ассамблеи для избрания их соответствующих бюро путем аккламации.
Первый комитет (Разоружение и международная безопасность) избрал Лока Бахадура Тапу (Непал) председателем; Фейсала Абделазима Салима Мохаммеда (Судан) и Арсена Котанджяна (Армения) заместителями председателя; и Кима Ван дер Слуиса (Нидерланды) докладчиком. Выборы остальных заместителей председателя состоятся позже.
Второй комитет (Экономический и финансовый) избрал Суэлу Янину (Албания) председателем; Хуссейна Азхана Мохаммеда Хуссейна (Мальдивы), Уолтера Хосе Миру Рамиреса (Сальвадор) и Роберта Банбери (Канада) заместителями председателя; и Иво Мигеля Рубио (Ангола) докладчиком.
Третий комитет (социальный, гуманитарный и культурный) избрал Джеймса Мартина Ларсена (Австралия) председателем; Флавия Умулиса (Руанда), Йована Бубанджа (Черногория) и Абоседе Хэзлвуд (Гайана) в качестве заместителей Председателя; и Сафа Хиджаб Ясин (Ирак) в качестве Докладчика.
Четвертый комитет (специальные политические вопросы и деколонизация) избрал Коли Сека (Сенегал) председателем; Фахад Мохаммад Алайм (Кувейт), Дебора Мария Борг (Мальта) и Андрей Николенко (Республика Молдова) в качестве заместителей Председателя; и Мэтью Мокси (Багамские Острова) в качестве Докладчика.
Пятый комитет (Административный и бюджетный) избрал Ибрагима Фолоруншо Джимо (Нигерия) Председателем; Ноэль Тэм (Сингапур), Пабло Родригес (Доминиканская Республика) и Константино Тардуччи (Италия) в качестве заместителей Председателя; и Корина Морой (Республика Молдова) в качестве докладчика.
Шестой комитет (Юридический) избрал Тришалу Симантини Персо (Гайана) Председателем; Аннастасия Моцепе (Южная Африка), Андрей Мельник (Украина) и Элиза Де Раес (Бельгия) в качестве заместителей Председателя; и Абдулазиз Фадала ас-Сулайти (Катар) в качестве Докладчика.