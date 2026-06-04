Монголия будет сотрудничать с США в области образования, энергетики, коммуникации и т.д.

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Учрал Ням-Осор принял Ричарда Буангана, Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенных Штатов в Монголии, — сообщает MongolianNews.

В начале встречи премьер-министр подчеркнул, какое большое значение «третий стратегический сосед» придает развитию отношений с Соединенными Штатами, и выразил удовлетворение успешным развитием отношений и сотрудничества между двумя странами на основе общих ценностей, таких как демократия, права человека, свобода и верховенство права.

Монголия стремится к укреплению прочных политических отношений с Соединенными Штатами и расширению взаимовыгодного делового и экономического сотрудничества. В этом контексте премьер-министр выразил уверенность в наличии широких возможностей для расширения сотрудничества в перспективных секторах, таких как образование, энергетика, добыча полезных ископаемых, коммуникация и искусственный интеллект.

В рамках инициативы по преодолению отставания монгольских детей в знаниях начата поэтапная работа по внедрению Google во всех школах, и в рамках этой работы учащиеся будут обеспечены ноутбуками с 1 сентября 2026 года. Кабмин работает над созданием завода по сборке 300 000 Chromebook от Google в Монголии. Учрал обратился к послу с просьбой поддержать и сотрудничать в реализации начатой ​​работы.

Соглашение о водных ресурсах, символизирующее исторические отношения между двумя странами и реализованное в рамках американской программы «Вызовы тысячелетия», успешно завершено. Монголия изучает возможности реализации третьего соглашения и готова к диалогу с Соединенными Штатами, подчеркнул он.

Он также заявил, что правительство уделяет особое внимание инициативе «Чөлөөлье» («Освобождение»), которая представляет собой основу для экономической, правовой, нормативной, экологической либерализации и борьбы с коррупцией, направленной на защиту свободы ведения бизнеса, частной собственности и инвестиций, а также на предотвращение принятия правил и положений, выходящих за рамки закона.

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Монголии Ричард Буанган поблагодарил премьер-министра за его приверженность сотрудничеству с третьими сторонами и объявил о выделении дополнительных средств на обучение английскому языку в Монголии. Он также выразил готовность к совместной работе по улучшению инвестиционного климата в Монголии.

В следующем году исполнится 40 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами.

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