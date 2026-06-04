Состоялось политическое консультативное совещание между МИД Монголии и Германии

CentralAsia (MNG) - 3 июня 2026 года в Улаанбаатаре состоялись политические консультации между Министерством иностранных дел Монголии и Федеральным министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия, — сообщает MongolianNews.

Консультативное совещание проходило под председательством г-жи Баттунгалаг Ганхуурай, директора Департамента по Европе и Африке Министерства иностранных дел Монголии, и д-ра Иоахима Бертеле, комиссара по Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Федерального министерства иностранных дел, с немецкой стороны.

д-р Иоахим Бертеле и г-жа Баттунгалаг Ганхуурай

В ходе консультативной встречи стороны обменялись подробными мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений и сотрудничества между Монголией и Федеративной Республикой Германия, а также обсудили возможности расширения и развития отношений в рамках «стратегического партнерства» между двумя странами в таких областях, как политика, торговля, экономика, инвестиции, промышленность, технологии и консульские отношения.

В этом контексте стороны обменялись подробными мнениями о подготовке мероприятий, запланированных к организации в рамках двустороннего сотрудничества, включая бизнес-форум, культурно-художественные представления и день науки.

Стороны также выразили свою приверженность организации в ближайшем будущем 10-й сессии монголо-германской межправительственной рабочей группы, ответственной за организацию и мониторинг выполнения «Соглашения между правительством Монголии и правительством Федеративной Республики Германия о сотрудничестве в минеральном, промышленном и технологическом секторах», а также продолжению сотрудничества в решении вопросов, стоящих перед сотрудничеством частного сектора.

Стороны подчеркнули, что решение правительства Монголии об открытии Генерального консульства во Франкфурте-на-Майне (Германия) имеет большое значение для укрепления связей между народами двух стран, сотрудничества частного сектора и доступа к консульским услугам. В Франкфурте и его окрестностях проживает более 5200 монголов. Большинство из них работают в городе и его окрестностях, при этом наблюдается высокая концентрация смешанных семей и монголов, живущих и работающих в стране.

Стороны также подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций и международных организаций. Было отмечено, что более 30 представителей федерального правительства, правительственных и неправительственных организаций примут участие в 17-й Конференции сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (СОР17) в Улан-Баторе и примут активное участие в мероприятиях конференции.

В ходе своего пребывания в Монголии уполномоченный Федерального управления иностранных дел по Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанскому региону д-р Иоахим Бертеле также будет председательствовать на «Монголийско-германской консультации по вопросам образования, культуры и науки» и примет участие в международной конференции «Улаанбаатарский диалог» по вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии.

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