Рейсы Монголия—Казахстан открывают новые возможности для путешествий и бизнеса. Видео

CentralAsia (MNG) - Путешествия между Монголией и Казахстаном становятся проще благодаря запуску нового прямого авиамаршрута, соединяющего столицы двух стран.

Министерство транспорта Казахстана сообщило, что авиакомпания SCAT 2 июня 2026 года начала выполнять прямые рейсы между Астаной и Улаанбаатаром. Услуга будет выполняться два раза в неделю, по вторникам и пятницам, на самолетах Boeing 737 MAX.

Новый маршрут знаменует собой еще один шаг в укреплении транспортных связей, туризма и деловых контактов между Казахстаном и Монголией.

Авиасообщение между двумя странами быстро расширяется. Монгольская авиакомпания Hunnu Air уже выполняет рейсы между Алматы и Улаанбаатаром три раза в неделю и планирует увеличить частоту до четырех рейсов в неделю, начиная с 6 июня.

С добавлением маршрута Астана—Улаанбаатар путешественники теперь смогут совершать шесть прямых рейсов в неделю между Казахстаном и Монголией по двум крупным городам.

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