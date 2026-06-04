В Монголии выпал снег
CentralAsia (MNG) - В среду в центральной Монголии выпал редкий для лета снегопад, сообщило Национальное агентство метеорологии и мониторинга окружающей среды.
В сомоне Есөнзүйл (административном подразделении) аймака Өвөрхангай выпал снег толщиной от 10 до 15 сантиметров.
Хотя Монголия известна своим суровым континентальным климатом и долгими зимами, снегопады в летние месяцы — редкое явление.
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