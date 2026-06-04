Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня, - Госдеп США

CentralAsia (CA) - Израиль и Ливан по итогам переговоров в Вашингтоне договорились о реализации режима прекращения огня, сообщил Госдеп США.

«Обе стороны согласились с указаниями Соединенных Штатов оперативно продвигать создание пилотных зон, в которых ливанские вооруженные силы возьмут на себя исключительный контроль над территорией, исключив из нее всех негосударственных субъектов»,— указано в заявлении Госдепа.

Как написано в публикации, действие мирных договоренностей зависит от прекращения огня со стороны ливанской группировки «Хезболла», а также эвакуации всех ее боевиков из региона южнее реки Литани.

Израиль и Ливан обязались продолжать прямые переговоры для урегулирования всех нерешенных вопросов и работы над всеобъемлющим соглашением между странами. На переговорах в США стороны также обсудили программу в области безопасности. Она включает в себя ликвидацию негосударственных вооруженных группировок.

Как уточнил Госдеп США, в конце июня Израиль и Ливан должны возобновить переговоры для достижения всеобъемлющего соглашения. Соединенные Штаты согласились содействовать диалогу.

Вооруженное противостояние вновь обострилось после начала войны США и Израиля с Ираном. С начала марта «Хезболлах» возобновила ракетные обстрелы Израиля в ответ на гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате американо-израильских ударов. Израильские ВВС ответили на обстрелы из Ливана массированными воздушными атаками, в том числе на столицу Ливана Бейрут. Израиль также начал наземную операцию на юге страны, чтобы создать буферную зону между рекой Литани и свой границей.

По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате боев и бомбардировок погибли около 2200 человек, в том числе много женщин и детей. Израильская армия сообщила о более чем 1700 убитых членах «Хезболлах» с начала марта. Точное число погибших среди мирного населения неизвестно.

14 апреля в Вашингтоне состоялись первые с 1993 года прямые переговоры между послами Израиля и Ливана. 16 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о перемирии Израиля с «Хезболлах». Через месяц стороны договорились продлить перемирие на 45 дней, однако сразу после этого вновь обменялись ударами.