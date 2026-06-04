Трамп признался, что обругал Нетаньяху из-за планов по бомбардировке Бейрута

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что во время последнего телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху назвал его «чертовым сумасшедшим». Причиной были планы Израиля ударить по Бейруту.

«Меня немного беспокоила его постоянная вражда с Ливаном»,- объяснил Трамп в интервью New York Post причину разговора на повышенных тонах.

При этом президент США уверяет, что им с Нетаньяху «очень хорошо работается вместе». «Мне очень нравится Биби. И мы с ним очень хорошо сработались», - сказал Дональд Трамп.

25 мая Биньямин Нетаньяху объявил об усилении ударов по ливанской шиитской группировке «Хезболла», спонсируемой Ираном. Телефонный разговор с Дональдом Трампом он провел 1 июня. Трамп опасался, что действия премьера Израиля сорвут переговоры США с Ираном, который пригрозил выйти из диалога в случае продолжения израильских ударов по Ливану. По данным Axios, после телефонного разговора Израиль отказался от планов бомбить Бейрут.