Зеленский: Я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить эту войну

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава Украины сказал во время совместного брифинга с генсекретарём НАТО Марком Рютте после заседания Совета Украина – НАТО в Киеве.

Зеленский сообщил, что ожидает от США помощи в окончании конфликта с Россией.

«Мы на постоянной связи с американской стороной. Мы ожидаем приезда переговорной группы, но очень долго. Иран – это вопрос номер один для Соединённых Штатов Америки. К сожалению, мы находимся в очереди этих войн. Я действительно считаю, что США – сильнейшие, кто может побудить Путина к окончанию войны, и поэтому я всегда говорил, что лучший вариант для нас – США, вовлечённые в переговоры, а также Европа <...> Для нас номер один – это закончить войну, и здесь нет альтернативы. Мы поддерживаем любой формат. Я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить эту войну», – заявил президент Украины.

31 мая президент Украины Владимир Зеленский в интервью на канале CBS заявил, что до начала зимы нужно найти дипломатический путь для прекращения военного конфликта с Россией.

29 мая президент России Владимир Путин заявил, что называть конкретные сроки завершения конфликта с Украиной в условиях боевых действий невозможно.

9 мая Владимир Путин во время беседы с журналистами допустил проведение переговоров с Владимиром Зеленским в России или в третьей стране после того, как стороны достигнут окончательных договорённостей «на длительную историческую перспективу».