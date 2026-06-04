Иран ударил по международному аэропорту Кувейта: погиб человек, 63 получили ранения

CentralAsia (CA) - Иран атаковал Кувейт ракетами и беспилотниками. В результате удара пострадал международный аэропорт: погиб один человек, 63 получили ранения, сообщает Reuters.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что среди пострадавших – пассажиры и работники воздушной гавани.

По информации Минобороны, с рассвета 3 июня военные отследили и перехватили 13 баллистических ракет и 17 беспилотников. Обломки упали в нескольких жилых районах. Пока неясно, получил ли аэропорт повреждения от прямого удара или от обломков.

По данным Министерства иностранных дел, атака повредила жизненно важные объекты и дипломатические миссии. Погибший был гражданином Индии, проживавшим в стране.

В управлении гражданской авиации Кувейта заявили, что удар пришёлся по зданию первого терминала международного аэропорта. После атаки гавань временно не принимала и не отправляла рейсы, а самолёты перенаправляли в другие порты.

Позже Kuwait Airways возобновила полёты из четвёртого терминала. Авиакомпания работает именно из этого здания. Первый терминал, по данным управления гражданской авиации, используют международные перевозчики.

Аэропорт только недавно вернулся к полноценной работе после предыдущих атак. За два дня до нового удара власти сообщали, что ремонт первого терминала завершили.

Атака произошла на фоне обострения отношений между Ираном и США и противоречивых заявлений о переговорах. Иранское агентство Fars информировало, что обмен сообщениями между Тегераном и Вашингтоном о возможной сделке по прекращению войны остановился несколько дней назад. Президент США Дональд Трамп, напротив, заявил, что переговоры продолжаются «каждый день».