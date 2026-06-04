Началась 11-я Международная конференция «Улаанбаатарский диалог». Фото

CentralAsia (MNG) - Сегодня (4 июня) началась международная конференция «Улаанбаатарский диалог» по вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии, организованная совместно Министерством иностранных дел Монголии и Институтом стратегических исследований, — сообщает MongolianNews.

Международная конференция «Улаанбаатарский диалог», которая проводится ежегодно с 2014 года, является выражением единства и преемственности нашей внешней политики и в этом году проходит уже в 11-й раз.

В конференции принимают участие более 300 монгольских и иностранных делегатов, в том числе представители около 40 стран, более 10 международных организаций, а также нашего правительства и государственных учреждений, а также ученые и исследователи. В числе участников – высокопоставленные должностные лица, в том числе Чон Дон Ён, министр объединения Республики Корея, Лю Сяомин, специальный посланник Китайской Народной Республики по Корейскому полуострову, Владислав Теофил Бартошевски, заместитель министра иностранных дел Республики Польша, и Маркус Лейтнер, заместитель государственного секретаря Федерального министерства иностранных дел Швейцарии.

Конференция будет включать пять основных тематических сессий с докладами региональных экспертов, политиков и исследователей по вопросам проблем и возможностей безопасности в Северо-Восточной Азии, превентивной дипломатии, практики посредничества и устойчивых подходов. Также будет рассмотрено влияние новых технологий на национальное и социальное развитие, с особым акцентом на вопросы искусственного интеллекта, и обсужден потенциал стран в ответственном использовании искусственного интеллекта для повышения своей устойчивости, а также снижения рисков безопасности посредством управления, прозрачности и сотрудничества.

В свете активной реализации внешней политики нашей страны в отношении Центральноазиатского региона исследователи и участники обсудят возможности и проблемы укрепления регионального сотрудничества в Центральной Азии и Северо-Восточной Азии, а также возможности и проблемы развития коридора зеленой энергетики, который будет организован в сотрудничестве с Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана.

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