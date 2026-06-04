Вечером 4 июня Землю накроет сильная магнитная буря

CentralAsia (CA) - Сильная и продолжительная магнитная буря может обрушиться на Землю вечером в этот четверг. Об этом 4 июня сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Начало сильной и продолжительной магнитной бури категории G3 ожидается уже сегодня вечером по московскому времени в результате прихода к Земле сразу нескольких (двух или трех) облаков плазмы, выброшенных вчера Солнцем в направлении Земли в результате серии сильных вспышек», — говорится в Telegram-канале лаборатории.

Ученые пояснили, что, хотя исходные солнечные взрывы были разнесены во времени примерно на 10 часов, буря будет иметь непрерывный характер. По расчетам специалистов, более поздние выбросы вещества в космосе должны догнать ранние плазменные облака. В результате образуется единая структура размером около 200 млн км.

В ИКИ РАН также отметили, что события уровня G3 относятся к категории сильных, но не рекордных. Ожидающаяся буря может стать второй или третьей по мощности в текущем году. Вероятность возникновения полярных сияний при таких возмущениях оценивается как исключительно высокая.

Магнитные бури по мощности делят на пять уровней, где G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — сильная буря, G5 — экстремальная.