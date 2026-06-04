Президент Узбекистана: избрание Кыргызстана в непостоянные члены Совбеза ООН свидетельствует о высоком признании страны международным сообществом

- Узбекистан, политика
- 13:46, 04 июня 2026
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора с президентом Садыром Жапаровым поздравил его и народ Кыргызстана с избранием страны в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН на период 2027-2028 годов.
Как сообщает пресс-служба президента РУз, Мирзиёев подчеркнул, что эта победа Кыргызстана является ярким свидетельством высокого признания международным сообществом активной внешней политики страны и ее весомого вклада в обеспечение региональной стабильности и безопасности.
Лидеры подтвердили взаимную готовность к продолжению тесной координации и поддержки друг друга на международных площадках.
В ходе разговора главы государств с глубоким удовлетворением отметили современный высокий уровень узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне, прежде всего в сферах экономики, транспорта, энергетики, а также в культурно-гуманитарном направлении.
Мирзиёев и Жапаров также рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне.