ВОЗ: Вспышка Эболы в Конго приобрела серьезную форму, необходимо $115 млн на борьбу

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию с вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго кризисной и заявила, что на борьбу с ней в ближайшие три месяца требуется 115 миллионов долларов. В организации также заявили, что пока структуры, участвующие в реагировании на кризис, обеспечены лишь 35% необходимого финансирования, пишет «Би-би-си».

По данным ВОЗ на среду, в ДР Конго подтверждено 344 случая заражения Эболой, из которых 60 закончились летальным исходом. В соседней Уганде подтверждены девять случаев заболевания и одна смерть, а также зафиксирован один предполагаемый случай заражения.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что международное сообщество все еще отстает от развития эпидемии.

«Вспышка приобрела серьезную фору, и мы по-прежнему догоняем ситуацию. Но под руководством правительства ДР Конго нам постепенно удается наверстать упущенное», — сказал он на пресс-конференции.

Глава ВОЗ также призвал страны, которые ввели ограничения на поездки в связи со вспышкой Эболы, отменить эти меры, так как они, по словам Гебрейесуса, мешают борьбе с вирусом.

«Всеобъемлющие ограничения на поездки, введенные некоторыми странами, нарушают цепочки поставок и затрудняют реагирование на вспышку», — отметил Гебрейесус.

ВОЗ рекомендует проводить санитарный контроль на выезде — в аэропортах, морских портах и на пограничных переходах, — чтобы предотвратить распространение инфекции за пределы страны, но не затруднять доставку помощи и работу медицинских служб на местах.

Распространение вируса

Вспышка вызвана штаммом Эболы «Бундибуджио». Первоначально заболевание было выявлено в провинции ДР Конго Итури, однако впоследствии случаи заражения были подтверждены также в провинциях Северное Киву и Южное Киву, а затем и на территории Уганды.

Мониторинг распространения инфекции серьезно осложняется нестабильной обстановкой в Итури, а также ограниченным доступом к лабораторной диагностике и тестированию.

В провинции Итури остро строит вопрос безопасности персонала на фоне неоднократных нападений на центры лечения Эболы и больницы, где проходят лечение пациенты с подтвержденным или предполагаемым диагнозом.

Из-за продолжающегося насилия медицинским службам все труднее отслеживать контакты зараженных, выявлять новые случаи и обеспечивать своевременное оказание помощи.

По словам медиков, работающих в пострадавших районах ДР Конго, число заболевших продолжает расти.

Все пациенты — как с подозрением на Эболу, так и с подтвержденным диагнозом — помещаются в изоляцию. Любой человек, контактирующий с ними, обязан использовать полный комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ), а также специальные приспособления, снижающие риск передачи инфекции.

Однако запасы СИЗ в зоне вспышки Эболы ограничены.

На прошлой неделе Международный совет медсестер (ICN) предупредил о серьезной нехватке защитных комплектов.

«Медсестры боятся за свою жизнь, потому что у них нет необходимого оборудования для защиты», — подчеркнули в ICN.

Вирус Эбола передается от человека к человеку через биологические выделения — кровь, слюну, пот, рвоту.

Дополнительной проблемой стало то, что в первые дни вспышки диагностирование происходило слишком медленно. Из-за задержек вирус успел выйти сначала за пределы провинции Итури, а потом и за пределы ДР Конго — на территорию соседней Уганды.

По мнению специалистов ВОЗ, именно потерянное в начале эпидемии время стало одной из причин столь быстрого расширения географии вспышки.