В Узбекистане обнаружили череп ребенка со следами операции, сделанной 4 тысячи лет назад

CentralAsia (UZ) - На территории Сурхандарьинской области Узбекистана археологи обнаружили захоронение с останками двух детей. На черепе одного из них видны следы хирургической операции, произведенной, по версии ученых, примерно четыре тысячи лет назад. О находке сообщает турецкое специализированное издание Arkeofili.

Раскопки, которыми занимается совместная группа исследователей из Узбекистана и Италии, проходят в районе доисторического памятника Джаркутан — неподалеку от границы с Афганистаном. Именно здесь найдены уникальные останки, считающиеся старейшим свидетельством хирургического вмешательства в Центральной Азии и одним из древнейших подобных примеров на континенте.

В одной могиле обнаружены кости, принадлежащие предположительно детям трех и пяти лет. По данным археологов, череп старшего ребенка бронзового века возрастом четыре тысячи лет явно содержит следы трепанации. Установлено, что операция проводилась с использованием каменных или костяных орудий.

Как пишет турецкое издание, трепанация черепа была распространенной процедурой в древности, так наши предки лечили эпилепсию, мигрень или поведенческие расстройства. Впрочем, согласно утверждениям экспертов, тогда грань между медициной или ритуалом была размыта. Так что невозможно доподлинно выявить, где травма свидетельствует о хирургическом вмешательстве, а где — о проведении какого-либо культа.

Хотя операции тогда уже проводились, у исследователей вызывает удивление, что трепанацию сделали маленькому ребенку.

«Джаркутан продолжает удивлять. Трепанация черепа, проведенная ребенку четыре тысячи лет назад, это нечто поразительное», — признается руководитель раскопок, профессор университета Саленто Энрико Аскалоне.

Теперь у археологов появились новые вопросы, в частности, кто именно мог провести такую операцию и какие анатомические знания требовались «хирургу». Специалисты надеются найти ответы в ближайшие месяцы.

Ученые датировали джаркутанскую гробницу концом третьего тысячелетия до нашей эры. В то время здесь находился один из городских центров цивилизации Окс (древнее название реки Амударьи), доминировавшей в Центральной Азии с 2500 до 1500 год до н.э. Стоянки этих древних людей сосредоточивались вдоль рек и оазисов, цивилизация была известна развитой сельскохозяйственной экономикой и богатой материальной культурой. Причиной ее упадка считаются климатические изменения, приведшие к пересыханию важных водных артерий.