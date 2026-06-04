Флаг, герб и гимн: в Казахстане изменят правила использования госсимволов

CentralAsia (KZ) - В ближайшее время правительство Казахстана внесет поправки в постановление, регулирующее использование государственной символики. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии поднятия государственного флага, передает Акорда.
Что именно изменится в части отношения к национальным символам страны, пока не уточняется.
«Только истинные патриоты ведут страну к прогрессу и стоят на страже ее рубежей. Другими словами, патриотизм служит гарантией безопасности и территориальной целостности нашей страны. В ближайшее время правительство внесёт поправки в постановление, регулирующее использование государственной символики. Почитание национальных символов — обязанность каждого гражданина и проявлением уважения к государству», — заявил президент.
Он добавил, что укрепление авторитета национальных символов — дело государственной важности.