МИД России объяснил ограничения продукции из Армении фитосанитарными нормами

МИД РФ

CentralAsia (CA) - Россия ограничила ввоз продукции Армении из-за фитосанитарных норм. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Это решение наших профильных органов, обусловленное необходимостью соблюдения известных фитосанитарных правил ввоза определенного вида продукции в Россию»,— сказал Галузин. Замглавы МИД РФ отметил, что профильные органы будут решать вопрос о восполнении ограниченной армянской продукции.

С конца мая Россия последовательно ограничила поставки из Армении цветов, томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники, плодов косточковых культур и свежего винограда, плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, со 2 июня Армении необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал эти запреты политизированными.