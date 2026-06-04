11 европейских стран потребовали ужесточить выдачу виз россиянам

CentralAsia (CA) - 11 европейских стран призывают Еврокомиссию ввести дополнительные ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам России. Об этом сообщают Politico, Deutsche Welle и польское издание RMF24. Они ссылаются на письмо, которое европейские страны направили главе европейской дипломатии Кае Каллас и еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру.

Ограничить выдачу шенгенских виз россиянам требуют Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Чехия, Дания, Нидерланды, а также не входящие в Евросоюз Норвегия и Исландия.

Авторы письма напоминают, что в 2022 году Еврокомиссия приостановила действие упрощенного визового режима с Россией и ужесточила рекомендации по рассмотрению заявлений россиян на визы, но эти рекомендации применяются странами ЕС неравномерно, что подрывает единую позицию Евросоюза. Это позволяет россиянам заниматься «визовым туризмом», то есть искать страны с более мягкими условиями выдачи виз, отмечается в письме.

По мнению авторов письма, российские туристы наслаждаются отдыхом на европейских пляжах и курортах, «пока ракеты и дроны продолжают наносить удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре Украины». Такую ситуацию они считают недопустимой.

RMF24 пишет со ссылкой на письмо, что 11 стран Европы требуют немедленно прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. У Politico и Deutsche Welle таких формулировок нет.

До начала военных действий в Украине у России было соглашение об упрощенном визовом режиме с ЕС, которое давало гражданам РФ преимущества в виде многократных длительных виз, сниженной пошлины и более короткого срока рассмотрения заявок. В 2022 году соглашение было отменено. Часть стран ЕС перестали выдавать краткосрочные визы для туристических поездок россиянам. К ним относятся Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Финляндия, Норвегия, Бельгия, Дания, Исландия, Нидерланды.

В ноябре 2025 года Еврокомиссия объявила о приостановке выдачи гражданам РФ многократных шенгенских виз. В сообщении ЕК говорилось, что россиянам «придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС». По данным Ассоциации туроператоров России на март 2026 года, с января нынешнего года количество выданных многократных виз россиянам сократилось не менее чем на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Согласно официальной статистике ЕС, в 2025 году страны Евросоюза выдали гражданам России 620 тысяч шенгенских виз, что на 10,2% больше, чем годом ранее. За весь 2025 год россияне подали более 670 тысяч заявлений на получение виз — это на 8% больше, чем в 2024 году. Почти три четверти всех заявлений на визы от россиян приходятся на Францию, Италию и Испанию.