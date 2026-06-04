Сердар Бердымухамедов возглавил велопробег в Ашхабаде

CentralAsia (TM) - В массовом велопробеге, организованном в Ашхабаде по случаю Международного дня велосипеда, принял участие президент Сердар Бердымухамедов, сообщает госинформагентство ТДХ.

У монумента «Велосипед», расположенного на перекрёстке проспекта Чандыбил и улицы Бекреве, главу государства встречали председатель Меджлиса, члены правительства, руководители министерств и ведомств, столичной администрации, а также представители аккредитованных в стране дипмиссий и представительств международных организаций.

Началась спортивная акция с концерта.

«Колонна участников велопробега, возглавляемая главой государства, продолжала движение по просторным проспектам Ашхабада. Живописный ландшафт предгорий Копетдага и великолепная панорама беломраморной туркменской столицы воодушевляют, дарят прилив сил…Преодолев дистанцию, президент финишировал у конечного пункта – столичного Дворца Рухыет», — отмечает издание.