экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сердар Бердымухамедов возглавил велопробег в Ашхабаде

CentralAsia (TM) -  В массовом велопробеге, организованном в Ашхабаде по случаю Международного дня велосипеда, принял участие президент Сердар Бердымухамедов, сообщает госинформагентство ТДХ.

У монумента «Велосипед», расположенного на перекрёстке проспекта Чандыбил и улицы Бекреве, главу государства встречали председатель Меджлиса, члены правительства, руководители министерств и ведомств, столичной администрации, а также представители аккредитованных в стране дипмиссий и представительств международных организаций.

Началась спортивная акция с концерта.

«Колонна участников велопробега, возглавляемая главой государства, продолжала движение по просторным проспектам Ашхабада. Живописный ландшафт предгорий Копетдага и великолепная панорама беломраморной туркменской столицы воодушевляют, дарят прилив сил…Преодолев дистанцию, президент финишировал у конечного пункта – столичного Дворца Рухыет», — отмечает издание.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com