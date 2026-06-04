В Баку завершилось второе заседание Совета центральных банков ОТГ

CentralAsia (CA) - В Баку прошло второе заседание Совета центральных (национальных) банков государств — членов Организации тюркских государств. Об этом сообщил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

По итогам встречи принято коммюнике. Участники обсудили вопросы денежно-кредитной политики, платёжных систем и цифровой трансформации, а также подтвердили приверженность углублению финансового сотрудничества и координации между центральными банками тюркских государств.

Генсек организации выразил надежду на продолжение работы по данному направлению на третьем заседании Совета, которое состоится в Турции в 2027 году.

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