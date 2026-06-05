Монгольские школьники завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на Международной математической олимпиаде

CentralAsia (MNG) - Опубликованы результаты Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиады, хотя олимпиада проводилась 10 марта 2026 года, — пишет MongolianNews.
Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада 2026 года (APMO) состоялась 10 марта 2026 года и прошла в глобальном масштабе.
🏅 Лучшие участники из Монголии:
МАНЛАЙ Сонор — 24 балла 🥇 Золотая медаль
ЧИНГҮН Чиндэгсүрэн — 21 балл 🥈 Серебряная медаль
ХҮСЛЭН Даваадорж — 18 баллов 🥈 Серебряная медаль
ТӨРБОЛД Чингүнжав — 14 баллов 🥉 Бронзовая медаль
АМИН-ЭРДЭНЭ Мөнхбаяр — 12 баллов 🥉 Бронзовая медаль
ХАНГАРЬД Энхбат — 11 баллов 🥉 Бронзовая медаль
ЖХВХЛАНЗАЯА Төрмөнх — 10 баллов 🎖 Призовое место
БОЛОР Наранбаатар — 9 баллов 🎖 Призовое место
БАТЗОРИГ Баярсайхан — 9 баллов 🎖 Призовое место
В этом году в APMO приняли участие 45 стран, 43 из которых были официальными участниками, а 2 — наблюдателями. Всего зарегистрировалось 417 школьников, из которых 319 были официальными участниками.
Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада (APMO) — это престижное соревнование для школьников стран Тихоокеанского региона. Конкурс традиционно проводится ежегодно в марте, объединяя около 40 стран. Участие полностью бесплатное, но только по приглашению на основе отбора.
Формат соревнования
Длительность: 4 часа.
Задания: 5 задач с развернутым ответом (максимум 7 баллов за каждую, всего 35 баллов).
Тематика: Алгебра, геометрия, комбинаторика и теория чисел.
Монголия является страной-участницей Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиады (APMO), которая проводится каждый март.
Участие в конкурсе возможно только по приглашению. Каждый год Монгольская ассоциация математических олимпиад (ММО) приглашает около 20-30 школьников для участия в APMO на основе их результатов в других конкурсах. Чтобы получить приглашение, необходимо участвовать в таких конкурсах и показать хорошие результаты.