Монгольские школьники завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на Международной математической олимпиаде

CentralAsia (MNG) - Опубликованы результаты Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиады, хотя олимпиада проводилась 10 марта 2026 года, — пишет MongolianNews.

Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада 2026 года (APMO) состоялась 10 марта 2026 года и прошла в глобальном масштабе.

🏅 Лучшие участники из Монголии:

МАНЛАЙ Сонор — 24 балла 🥇 Золотая медаль

ЧИНГҮН Чиндэгсүрэн — 21 балл 🥈 Серебряная медаль

ХҮСЛЭН Даваадорж — 18 баллов 🥈 Серебряная медаль

ТӨРБОЛД Чингүнжав — 14 баллов 🥉 Бронзовая медаль

АМИН-ЭРДЭНЭ Мөнхбаяр — 12 баллов 🥉 Бронзовая медаль

ХАНГАРЬД Энхбат — 11 баллов 🥉 Бронзовая медаль

ЖХВХЛАНЗАЯА Төрмөнх — 10 баллов 🎖 Призовое место

БОЛОР Наранбаатар — 9 баллов 🎖 Призовое место

БАТЗОРИГ Баярсайхан — 9 баллов 🎖 Призовое место

В этом году в APMO приняли участие 45 стран, 43 из которых были официальными участниками, а 2 — наблюдателями. Всего зарегистрировалось 417 школьников, из которых 319 были официальными участниками.

Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада (APMO) — это престижное соревнование для школьников стран Тихоокеанского региона. Конкурс традиционно проводится ежегодно в марте, объединяя около 40 стран. Участие полностью бесплатное, но только по приглашению на основе отбора.

Формат соревнования

Длительность: 4 часа.

Задания: 5 задач с развернутым ответом (максимум 7 баллов за каждую, всего 35 баллов).

Тематика: Алгебра, геометрия, комбинаторика и теория чисел.

Монголия является страной-участницей Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиады (APMO), которая проводится каждый март.

Участие в конкурсе возможно только по приглашению. Каждый год Монгольская ассоциация математических олимпиад (ММО) приглашает около 20-30 школьников для участия в APMO на основе их результатов в других конкурсах. Чтобы получить приглашение, необходимо участвовать в таких конкурсах и показать хорошие результаты.

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