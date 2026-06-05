Китайские солдаты используют роботов-собак, монгольские солдаты применяют беспилотники в ходе полевых учений. Видео

CentralAsia (MNG) - Как мы сообщали ранее, в субботу Китай и Монголия начали совместные военные учения под кодовым названием Steppe Partner 2026 во Внутренней Монголии на севере Китая, — передает MongolianNews.

«Рада видеть, как войска Китая и Монголии обмениваются опытом и тактикой во время совместных армейских учений Steppe Partner 2026. Китай рассчитывает на укрепление военного сотрудничества с Монголией в целях повышения нашей способности поддерживать мир и стабильность в регионе», — написала посол Китая в Улаанбаатаре Шэнь Миньжуань.

Учения отражают продолжающееся военное взаимодействие между Пекином и Улаанбаатаром, поскольку обе страны стремятся углубить оборонные связи и способствовать стабильности в регионе. Военные наблюдатели отмечают, что совместные учения, такие как Steppe Partner 2026, предоставляют участвующим силам возможность обмениваться опытом, улучшать координацию и повышать свою способность реагировать на различные вызовы безопасности.

Иностранные эксперты внимательно следят за учениями Steppe Partner 2026 в рамках более широких военных событий и событий в сфере безопасности в Азии на фоне меняющейся региональной динамики.

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