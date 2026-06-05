Национальная женская сборная Монголии по волейболу примет участие в Азиатских играх

CentralAsia (MNG) - По информации MongolianNews, в последние годы женская национальная сборная успешно участвует в региональных турнирах AVC в Азии, за участие в которых Международная федерация волейбола (FIVB) присуждает ей рейтинговые очки, и улучшает свои позиции в мировом рейтинге.

20-е Азиатские игры, также известные как Азиатская Олимпиада, самые престижные соревнования в Азии, проводимые каждые четыре года по всем видам спорта, пройдут в Айти-Нагое, Япония, чуть более чем через два месяца.

Недавно монгольская команда была названа одной из 16 лучших команд чемпионата Азии по волейболу FIVB по версии AVC.

Женская сборная Монголии по волейболу ранее принимала участие в Азиатских играх: в Хиросиме (Япония) в 1994 году, в Дохе (Катар) в 2006 году, в Гуанчжоу (Китай) в 2010 году и в Ханчжоу (Китай) в 2022 году. Женская сборная Монголии по волейболу примет участие в Азиатских играх в пятый раз, выступив на Играх 2026 года в Айти-Нагое, Япония.

Топ-16 команд-участниц Азиатских игр этого года

1. 🇯🇵 Япония

2. 🇨🇳 Китай

3. 🇹🇭 Таиланд

4. 🇰🇿 Казахстан

5. 🇮🇷 Иран

6. 🇹🇼 Тайвань

7. 🇻🇳 Вьетнам

8. 🇶🇦 Катар

9. 🇰🇷 Республика Корея

10. 🇰🇬 Кыргызстан

11. 🇮🇳 Индия

12. 🇮🇩 Индонезия

13. 🇭🇰 Гонконг

14. 🇵🇭 Филиппины

15. 🇲🇳 Монголия

16. 🇰🇵 КНДР

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