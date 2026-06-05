Встреча выпускников ILEA впервые состоялась в Монголии

CentralAsia (MNG) - 3 июня 2026 года Международная академия правоохранительных органов (ILEA) в Бангкоке в координации с посольством США в Улан-Баторе провела первое мероприятие по налаживанию связей между выпускниками ILEA в Улаанбаатаре, Монголия. Об это сообщает MongolianNews.

В программе приняли участие выпускники правоохранительных органов Монголии со всей страны, в том числе представители Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Национального управления полиции, Независимого органа по борьбе с коррупцией, Монгольской таможни и Национального агентства судебной экспертизы. Монгольские представители официально начали участвовать в программах обучения ILEA в 2017 году. С тех пор 85 сотрудников правоохранительных органов прошли обучение по программе ILEA.

Встреча выпускников укрепила связи и способствовала сотрудничеству между ILEA, выпускниками и федеральными агентствами США в Монголии. Посол США Ричард Л. Буанган подчеркнул важность международного сотрудничества и профессионального партнерства в решении меняющихся проблем транснациональной преступности.

Выступление посла Ричарда Л. Буангана Мероприятие по установлению связей с выпускниками ILEA в Монголии

Ричард Буанган. Конференц-центр отеля Corporate Hotel

Среда, 3 июня 2026 г.

(В подготовленном виде)

Доброе утро, и спасибо, что присоединились к нам сегодня.

Для меня большая честь находиться здесь вместе со столькими преданными своему делу профессионалами правоохранительных и судебных органов, которые укрепили свои навыки благодаря программам Международной академии правоохранительных органов в Бангкоке, Таиланд. Ваша приверженность к совершенству в системе уголовного правосудия делает Монголию безопаснее и укрепляет наше партнерство.

Программа ILEA представляет собой один из наиболее успешных элементов американо-монгольского сотрудничества. С 2017 года около 85 монгольских сотрудников правоохранительных и судебных органов прошли обучение по программе ILEA, в том числе 7 судей, 21 прокурор, 17 полицейских, 6 экспертов-криминалистов, 7 следователей IAAC, 3 сотрудника таможни и 3 аналитика Службы финансовой информации. Эти чиновники вернулись домой с улучшенными навыками в области отмывания денег и финансовых расследований, киберпреступности, цифровых доказательств, преступлений, связанных с природными ресурсами, криптовалют, расследований в отношении синтетических наркотиков, судебных процессов и других важных областей. Что еще более важно, они выстроили прочные профессиональные отношения, выходящие за рамки национальных границ.

Сегодняшняя встреча – это не просто воспоминание, это укрепление связей, которые делают наше сотрудничество в сфере правоохранительных органов и правосудия эффективным. Связи, которые вы установили с другими выпускниками и международными коллегами, многократно усиливают ваши возможности. Столкнувшись со сложными транснациональными задачами, вы теперь можете рассчитывать на надежных партнеров, к которым можете обратиться за экспертной помощью и сотрудничеством.

Я слышал вдохновляющие истории о том, как обучение по программе ILEA изменило карьеру и повысило эффективность работы правоохранительных и судебных органов Монголии. Сотрудники экологической полиции посетили ILEA в 2023 году и применили полученные знания для разработки руководства по расследованию незаконной заготовки кедровых орехов. С помощью этого руководства было раскрыто 91 дело, повлекшее убытки в размере ₮7 млрд. Этот успех демонстрирует, что инвестиции США в правоохранительный и судебный потенциал Монголии позволяют профессионалам защищать окружающую среду и обеспечивать справедливость.

Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке модернизации правоохранительных органов и судебной системы Монголии. Наше сотрудничество в области безопасности и верховенства права продолжает углубляться и расширяться, и такие программы, как ILEA, играют центральную роль в этом партнерстве. Вы — живое доказательство того, что эти обмены работают.

В процессе налаживания контактов сегодня и в последующие годы я призываю вас поддерживать связь друг с другом, с вашими международными коллегами из МЭЛА и с нами в посольстве.

Благодарю вас за вашу службу Монголии и за ваше партнерство с Соединенными Штатами. Я с нетерпением жду возможности увидеть дальнейшие результаты вашей работы.

Спасибо.

Заключение

Программа предоставила выпускникам из Монголии ценные возможности для взаимодействия с представителями Налоговой службы США (IRS), Федерального бюро расследований (FBI) и Секретной службы США (USSS). Представители США поделились передовым опытом и подходами к расследованию мошенничества и финансовых преступлений, а дискуссии укрепили возможности для профессионального сотрудничества и международного взаимодействия в сфере правоохранительной деятельности.

Благодаря содержательным дискуссиям, профессиональному обмену и взаимодействию с выпускниками, мероприятие укрепило прочное партнерство между ILEA Bangkok, монгольскими ведомствами и правоохранительными органами США, а также расширило сотрудничество в борьбе с финансовыми преступлениями и другими транснациональными угрозами.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения