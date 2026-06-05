Монголия и ЦА продемонстрируют самый высокий экономический рост в регионах, охватываемых ЕБРР

CentralAsia (MNG) -

Согласно последним макроэкономическим прогнозам ЕБРР, экономика Монголии Центральной Азии вырастет на 5.6 процента в 2026 году.

Региональный рост замедлится до 5.3 процента в 2027 году.

К основным рискам роста относятся волатильность цен на энергоносители, сбои в цепочках поставок, экономические санкции и замедление роста в России и Китае.

Согласно последнему докладу «Региональные экономические перспективы», опубликованному сегодня Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Монголия и Центральная Азия сохранят устойчивость к геополитическим потрясениям и продемонстрируют самые высокие темпы роста среди стран, в которых работает ЕБРР, в 2026 и 2027 годах, — информирует MongolianNews.

Прогнозируется, что экономика Монголии, Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана вырастет на 5.6% в 2026 году и на 5.3% в 2027 году. ЕБРР пересмотрел свой прогноз на 2026 год в сторону понижения для Кыргызской Республики, чтобы отразить ожидаемое влияние новых санкций Европейского союза (ЕС).

Экономическая активность в Монголии и Центральной Азии оставалась устойчивой в начале 2026 года, но демонстрирует признаки постепенного замедления. Высокий уровень внутреннего потребления и инвестиций продолжает поддерживать рост, при этом сектор услуг становится ключевым драйвером наряду со строительством и обрабатывающей промышленностью. Однако в последнее время усилились риски снижения темпов роста, вызванные волатильностью цен на энергоносители, сбоями в цепочках поставок, экономическими санкциями и замедлением роста в крупнейших торговых и экономических партнерах региона – России и Китае. В целом, перспективы роста остаются устойчивыми, но все больше зависят от темпов внутренних реформ и усилий по повышению устойчивости к внешним потрясениям.

Экономический рост Монголии поддерживался восстановлением сельского хозяйства и активной горнодобывающей деятельностью. Промышленное производство выросло на 61.2% в годовом исчислении в первом квартале 2026 года, чему способствовало значительное увеличение добычи угля и меди. Частное потребление оставалось устойчивым, отчасти благодаря росту потребительского кредитования на 16,5% в годовом исчислении. Прогнозируется, что темпы роста реального ВВП снизятся до 5.5% как в 2026, так и в 2027 году. Основные риски снижения включают замедление экономической активности в Китае, вызванное ростом цен на энергоносители в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, а также ростом цен на топливо.

В Казахстане строительный, транспортный и производственный секторы сохранили динамику в первом квартале 2026 года, хотя добывающая промышленность сократилась на 11,4% в годовом исчислении из-за перебоев в работе трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума (КПК) и инцидента на Тенгизском нефтяном месторождении. В первые три месяца 2026 года капитальные вложения выросли на 6.4% в годовом исчислении, при этом заметный рост наблюдался в обрабатывающей промышленности и энергоснабжении. Потребление домохозяйств снизилось, а реальная заработная плата упала. Прогнозируется, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) замедлится до 4.7% в 2026 году и 4.5% в 2027 году. Ключевые риски включают волатильность цен на нефть, дальнейшие потенциальные перебои в работе трубопровода КПК и других нефтеэкспортных маршрутов, а также замедление экономического роста в Китае и России.

В Кыргызской Республике в первом квартале 2026 года наблюдался уверенный рост реального ВВП, обусловленный развитием промышленности, строительства и торговли. Объем капитальных вложений вырос на 25.5% в годовом исчислении благодаря значительным инвестициям в инфраструктуру, энергетику и жилищное строительство. Ожидается, что экономический рост останется высоким в краткосрочной перспективе, но замедлится до 8.7% в 2026 году и 7.0% в 2027 году. Основной краткосрочный риск связан с введенным ЕС в конце апреля 2020 года пакетом санкций, который ограничивает экспорт товаров двойного назначения в Кыргызскую Республику и ужесточает контроль над финансовым и логистическим секторами. Повышение цен на энергоносители и замедление экономического роста в России создают дополнительные риски снижения.

Экономика Таджикистана в первом квартале года выросла примерно на 8 процентов в годовом исчислении, чему способствовал рост торговли, транспорта и связи, а также активная производственная деятельность и увеличение выработки электроэнергии. Рост занятости и номинальной заработной платы привел к росту реальных доходов, в то время как капиталовложения увеличились на 34.2 процента в годовом исчислении, что отчасти отражает значительные государственные расходы, в том числе на Рогунскую гидроэлектростанцию. В марте 2026 года Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг Таджикистана до B2 со стабильным прогнозом, сославшись на сохраняющуюся экономическую устойчивость страны и улучшенное управление государственными финансами. Прогнозируется, что темпы роста ВВП снизятся до 7.9 процента в 2026 году и до 7 процентов в 2027 году. Ключевой уязвимостью остается зависимость Таджикистана от России, где замедление экономического роста приведет к снижению притока денежных переводов, которые поддерживают доходы домохозяйств. Растущее инфляционное давление, связанное с конфликтом на Ближнем Востоке, представляет собой дополнительный риск снижения.

Согласно официальным источникам, экономика Туркменистана в первом квартале выросла на 6.3% в годовом исчислении. Нефтегазовый сектор превысил запланированные объемы добычи и переработки, в то время как общий объем промышленного производства вырос более умеренно, на 2.4% в годовом исчислении. Строительный сектор получил поддержку благодаря значительным государственным инвестициям и продолжающейся реализации крупных инфраструктурных проектов.

Власти запустили четвертый этап расширения газового месторождения Галкиныш, который, как ожидается, окажет дополнительную поддержку экономической активности в среднесрочной перспективе. В то же время экспорт газа из Туркменистана по-прежнему в значительной степени сосредоточен на китайском рынке, что делает экономику уязвимой к колебаниям спроса в Китае. Прогнозируется, что ВВП вырастет на 6.3 процента как в 2026, так и в 2027 году, с потенциальным ростом за счет увеличения инвестиционной активности и расширения газового месторождения.

Экономический рост Узбекистана укрепился в начале 2026 года: в первом квартале реальный ВВП вырос на 8.7% в годовом исчислении. Этот рост был обусловлен потребительским спросом. Рост денежных переводов и значительный рост заработной платы способствовали расширению сектора услуг. Промышленность и строительство также внесли свой вклад, показав рост на 8% и 15.5% в годовом исчислении соответственно. Прогнозируется, что экономика вырастет на 6.5% в 2026 году и на 6.0% в 2027 году. Потенциал роста может быть связан с более быстрым, чем ожидалось, прогрессом в приватизации, в то время как риски снижения в основном связаны с замедлением экономического роста в России и инфляционными последствиями конфликта на Ближнем Востоке.

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