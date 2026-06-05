Азат Салидинов завоевал серебро на Ulaanbaatar Open-2026

// (Photo: United World Wrestling / Jake Kirkman)

CentralAsia (MNG) - 4 июня во дворце спорта «Буянт-Ухаа» стартовал престижный международный турнир по вольной и греко-римской борьбе Ulaanbaatar Open-2026. Турнир входит в официальный календарь Объединённого мира борьбы (UWW) и является рейтинговым: спортсмены борются за очки в зачёт мировой классификации.

За медали поборются сильнейшие атлеты из более чем десяти стран, включая сборные Ирана, Индии, Турции, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Южной и Северной Кореи. Турнир продлится четыре дня и завершится 7 июня.

Азат Салидинов завоевал серебро

Четвертьфинал: Салидинов победил своего монгольского соперника всего за 31 секунду.

Полуфинал: Он уверенно победил Сынхваня Ли из Южной Кореи со счетом 9-0.

Финал: Салидинов встретился с индийцем Сунилом Кумаром и с небольшим отрывом проиграл поединок со счетом 1-4, завоевав серебро.

Бывший чемпион Азии Сунил Кумар завоевал золотую медаль в весовой категории до 87 кг среди мужчин, победив в финале Азата Салидинова из Кыргызстана со счетом 4-3.

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