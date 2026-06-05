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Кыргызские борцы успешно выступили на Ulaanbaatar Open-2026

CentralAsia (MNG) -  4 июня во дворце спорта «Буянт-Ухаа» стартовал престижный международный турнир по вольной и греко-римской борьбе Ulaanbaatar Open-2026. Турнир входит в официальный календарь Объединённого мира борьбы (UWW) и является рейтинговым: спортсмены борются за очки в зачёт мировой классификации.

Как мы сообщали ранее, Азат Салидинов (87 кг) завоевал серебро на Ulaanbaatar Open-2026.

Бронзу завоевали Аманат Самат Уулу (72 кг), Жанторо Мирзалаев (72 кг), Бекзат Орункул Уулу (77 кг) и Имур Темирбеков (82 кг).

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