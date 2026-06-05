Зеленский написал открытое письмо Путину, предложив прямой переговорный процесс и личную встречу

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своём сайте открытое письмо Владимиру Путину. В нём украинский лидер предложил прекратить огонь по всей линии фронта и провести личную встречу глав государств на нейтральной территории.

«Украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего. Есть страны, которые традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира. Швейцария, Турция, страны арабского мира — многие могут и хотят принять эту встречу. Именно лидеры решают ключевые вопросы — так было и будет всегда», — написал он в письме. Зеленский подчеркнул, что Украина готова полностью остановить боевые действия для запуска дипломатического процесса, а мониторинг прекращения огня могли бы обеспечить Соединённые Штаты.

В обращении украинский президент также предложил провести обмен пленными по формуле «всех на всех» и вернуть всех вывезенных гражданских лиц и детей. Он заявил, что в мае российская армия потеряла более 30 тысяч человек, из которых 63% — убитые, а 37% — тяжелораненые. Кроме того, Зеленский отметил усталость российского общества от идущей пятый год войны. «У вас не хватит денег и политической силы, чтобы и дальше покупать лояльность россиян», — написал он, указав на дефицит бензина, рост цен и нежелание граждан РФ продолжать войну.

Зеленский также заявил, что Киев располагает данными о планах Москвы по продолжению войны в 2027-2028 годах.

Президент отметил, что Украина перенесла войну на территорию России, а Путин — первый российский лидер, который был вынужден обращаться за помощью к Северной Корее и стал полностью зависим от Китая. Он предупредил, что если Путин не завершит войну, Украина продолжит борьбу, а российская история, как сказал Зеленский, знает случаи, когда усталость от войны приводила к переменам. «Это не угроза от меня или Украины. Это факты российской истории… Своей войной вы навсегда разделили Украину и Россию. Линия фронта сейчас — это линия, с которой должна начаться дипломатия», - написал он.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что письмо Зеленского Путину будет официально передано по дипломатическим каналам. «Это открытое письмо — это серьезное и содержательное предложение закончить войну. Напрямую от президента Украины — президенту Российской Федерации. С ясными, выполнимыми шагами и приглашением к личной встрече, — написал Сибига в сети X. — Мы также передаем это письмо официально, по дипломатическим каналам».

Глава МИД Украины добавил, что Киев ждет от Москвы содержательного ответа на это предложение.