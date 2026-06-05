Песков прокомментировал письмо Зеленского Путину

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя опубликованное открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского с предложением провести личную встречу с Владимиром Путиным, заявил, что украинский лидер может приехать в Москву, передает «Интерфакс».

«Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», — сказал Песков.

Он также сообщил, что Путин пока не успел ознакомиться с письмом, однако в Кремле, по словам пресс-секретаря, обращение прочитали. «Да, мы видели. Он (Зеленский) его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться. Я имел возможность», - пояснил Песков, добавив, что Путину доложат о письме Зеленского.

В своём обращении украинский президент выступил с предложениями: прекратить огонь по всей линии фронта и провести личную встречу с Путиным на нейтральной территории.

«Украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего», — подчеркнул Зеленский в письме. Также он предложил провести обмен пленными по формуле «всех на всех», вернуть вывезенных гражданских и детей и отметил усталость российского общества от продолжающейся войны, указав на экономические трудности в России, включая дефицит бензина и рост цен.