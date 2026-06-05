«Улаанбаатарский диалог»: Южная Корея призывает к четырехсторонним переговорам по Северной Корее

Министр объединения Чон Дон Ён выступил со специальной речью на церемонии открытия 11-го Улаанбаатарского диалога

CentralAsia (MNG) - Как сообщает MongolianNews, министр объединения предложил провести четырехсторонние мирные переговоры с участием двух Корей, США и Китая.

В четверг на 11-м «Улаанбаатарском диалоге» в Монголии министр объединения Чон Дон Ён предложил четырехсторонний диалог с участием Южной Кореи, Северной Кореи, США и Китая для установления мирного режима на Корейском полуострове.

Чон обратился с этим призывом в своем специальном выступлении на церемонии открытия 11-го Улаанбаатарского диалога в Монголии, платформы для обсуждения сотрудничества в области безопасности и мира в Северо-Восточной Азии.

Чон заявил, что Северо-Восточной Азии необходимо сформировать новую «мирную идентичность», восстановив доверие между Южной и Северной Кореей и укрепив мир на Корейском полуострове. Это был первый визит министра объединения Южной Кореи в Монголию. Поездка состоялась по приглашению правительства Монголии.

Он подчеркнул необходимость того, чтобы две Кореи «восстановили межкорейское доверие и мир», предложив со временем расширить четырехсторонние переговоры и включить в них Монголию, Японию и Россию.

«Если все три направления — восстановление доверия между корейцами, институционализация мирного режима и развитие многостороннего диалога в Северо-Восточной Азии — будут продвигаться одновременно, мы сможем построить новый мирный порядок во всем регионе», — сказал он.

«Улаанбаатарский диалог» — это регулярный международный форум, посвященный вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии. Он начался в 2014 году как частная академическая конференция, а в 2017 году был преобразован в форум «трека 1.5» с участием представителей правительств и неправительственных организаций. Северная Корея не принимала участия в форуме с 2019 года.

Говоря о мирном процессе на Корейском полуострове, Чон сказал: «Возможен диалог между четырьмя сторонами: Республикой Корея, Корейской Народной Демократической Республикой, Соединенными Штатами и Китаем».

«Мы должны расширить эту структуру, чтобы к ней могли присоединиться и другие страны Северо-Восточной Азии, включая Монголию, Японию и Россию», — сказал он.

Чонг также упомянул Совместное заявление от 19 сентября, принятое в ходе шестисторонних переговоров в 2005 году. Он сказал, что шесть сторон договорились содействовать установлению прочного мира и безопасности в Северо-Восточной Азии.

«Пришло время применить этот опыт к сегодняшним реалиям и вновь разжечь пламя диалога», — сказал Чонг.

Чонг также предложил укрепить сотрудничество в рамках Инициативы «Большой Тумэн» известная как Расширенная туманганская инициатива), многосторонней платформы для развития и экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии.

Он призвал к соединению региональных железнодорожных сетей, включая Транссибирскую, Транскитайскую, Трансмонгольскую железные дороги и предлагаемую высокоскоростную железнодорожную линию Сеул-Пекин, с арктическим морским маршрутом.

Чон также указал на Инициативу по развитию Большого Тумэна (GTI), межправительственный механизм, направленный на превращение бассейна реки Тумен в региональный центр, как на средство реализации своего видения. Он назвал сотрудничество в области арктических морских путей и высокоскоростную железнодорожную линию между Сеулом и Пекином в качестве потенциальных первых проектов.

«Соединив транспортные сети с региональными рынками и торговыми потоками, мы можем создать инновационную логистическую сеть по всей Евразии», — сказал Чон. «Чтобы воплотить эти идеи в реальность, я призываю Корейскую Народную Республику вновь присоединиться к Инициативе «Большой Тумэн» в качестве полноправного члена», — добавил он. «Их больше всего выиграет от этого видения».

Он призвал Пхеньян вновь присоединиться к GTI, заявив, что Северная Корея будет «наибольшим бенефициаром этой инициативы».

Примечательно, что Чанг неоднократно называл Северную Корею ее официальным названием — Корейская Народно-Демократическая Республика — в отличие от прошлой практики в Сеуле, который долгое время избегал этого термина, поскольку он подразумевает, что две Кореи являются отдельными суверенными государствами.

Этот сдвиг отражает поворот правительства Ли Джэ Мёна к мирному сосуществованию с Севером, а не к объединению. В своей речи Чанг прямо не упомянул позицию «мирных двух государств», которую министерство ранее назвало стратегией реализации политики мирного сосуществования правительства Ли.

Позже в тот же день запланирована встреча Чонга с президентом Монголии Хүрэлсүхом Ухнаа. Он также проведет переговоры с министром иностранных дел Батцэцэг Батмөнх и министром культуры Алдаржавхланом Жуковом, чтобы обсудить пути углубления двусторонних связей и сотрудничества, а также заручиться поддержкой Монголии мирной политики Южной Кореи.

Дипломатические связи Монголии с обеими Кореями заставили многих рассматривать ее как возможный посредник в диалоге на Корейском полуострове.

По данным министерства объединения, Северная Корея участвовала в мероприятии до 2018 года, но с 2019 года не принимала в нем участия.

Двухдневный форум завершится в пятницу, после чего Чонг вернется домой в субботу.

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