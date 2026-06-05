Путин и Мирзиеев дали старт строительству первого энергоблока АЭС в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В Фаришском районе Джизакской области Узбекистана 4 июня состоялась церемония начала строительства первого энергоблока интегрированной атомной электростанции. Об этом «Газете» сообщили в пресс-службе Агентства по атомной энергии при Кабинете министров («Узатом»).

Церемония прошла в формате телемоста, соединившего строительную площадку в Узбекистане с Санкт-Петербургом. Разрешение на начало строительства дали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин.

На площадке будущей станции была выполнена символическая заливка «первого бетона», которая ознаменовала официальное начало строительства объекта.

Путин подчеркнул, что проект интегрированной АЭС российского дизайна является уникальным и наиболее подходящим для Узбекистана.

«Я знаю, что вы над этим очень много сами лично работали. Долго погружались в детали. Уверен, выбрали наиболее подходящий для Узбекистана вариант из всех предлагавшихся», - отметил президент РФ.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев выразил признательность Владимиру Путину и директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси за личную поддержку и внимание к реализации проекта.

Он отдельно поблагодарил специалистов Узбекистана и России, принимающих участие в создании первой атомной электростанции в стране за совместную работу и высокий профессионализм.

Президент РУз отметил, что реализация проекта даёт старт началу «нового этапа технологического, промышленного и научного развития Узбекистана, закладывает основы для развития новой отрасли — атомной энергетики. Он объединяет последние достижения в области маломодульной атомной генерации и крупной базовой энергетики».

С приветственным обращением к участникам мероприятия выступил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

О ходе реализации проекта участникам церемонии доложили директор Агентства по атомной энергии («Узатом») Азим Ахмедхаджаев и руководство госкорпорации «Росатом».

После докладов Шавкат Мирзиёев, Азим Ахмедхаджаев, руководство «Росатома», Рафаэль Гросси и студенты Ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (РФ) нажатием символической кнопки официально дали старт строительству первого энергоблока интегрированной АЭС.

На стартовом этапе было залито 133 кубометра бетонной смеси. Общий объём бетона составит более 10 тысяч кубометров. В «Узатоме» отметили, что заливка первого бетона присваивает объекту официальный статус строящейся атомной электростанции в соответствии с международными стандартами МАГАТЭ.

Ранее Комитет промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабинете министров выдал Дирекции по строительству атомной электростанции лицензию на строительство энергоблока АЭС с российской ядерной установкой РИТМ-200Н.

Решение было принято на заседании совета комитета после того, как проектные документы, технические решения и материалы обоснования безопасности прошли комплексную экспертизу в Научно-техническом центре радиационной и ядерной безопасности.

До этого, 23 марта, было выдано разрешение на использование площадки для размещения ядерных установок.

В конце сентября Узбекистан и Россия подписали документы, определяющие конфигурацию будущей атомной станции в Фаришском районе Джизакской области. Проект будет включать четыре энергоблока, которые разместятся на одной площадке: два с реакторами ВВЭР-1000 (по 1 ГВт) и два с реакторами РИТМ-200Н по 55 МВт. Такое размещение не имеет аналогов в мире.

Стороны также договорились о поставках ядерного топлива для реакторов. Запуск энергоблоков намечен на 2029−2035 годы.

В основе малой АЭС в Узбекистане лежит водо-водяной ядерный реактор РИТМ-200, который использовался в атомных ледоколах и является референтным (опытным, проверенным на практике) для морского использования. Однако наземная АЭС с этими реакторами (РИТМ-200Н, н — наземная) ещё не построена, поэтому не считается полноценно референтной.

Изначально первая АЭС с этим реактором планировалась в Якутии, но запуск проекта перенесли с 2028 на 2030 год, а затем на 2031 год, тогда как в Узбекистане объект хотят ввести в эксплуатацию до конца 2029 года. Эта технология ранее использовалась только в холодных регионах.

Базовая стоимость строительства интегрированной АЭС в Узбекистане составит 9,5 млрд долларов, заявил глава «Узатома» Азим Ахмедхаджаев. По его словам, это максимальная сумма по контракту, подписанному 24 марта, без учёта локализации, которую планируется довести до 30%.