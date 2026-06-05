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Было бы здорово, если бы они встретились, - Трамп отреагировал на письмо Зеленского к Путину

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп отреагировал на открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, в котором он призвал Владимира Путина к переговорам. По словам Трампа, встреча президентов России и Украины стала бы отличным развитием событий.

«Рад, что они, возможно, говорят о встрече. Я думаю, мы во многом причастны к этому. Было бы здорово, если бы они встретились. Они должны сделать это»,— сказал Дональд Трамп журналистам.

Президент США также выразил уверенность, что Владимир Путин и Владимир Зеленский в итоге пойдут на компромисс. «Они оба пойдут на компромиссы, я предложил эти компромиссы»,— уточнил он.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил Владимиру Путину провести личную встречу и завершить боевые действия. Он напомнил, что переговоры готовы организовать Швейцария, Турция и арабские страны. Пресс-секретарь президента России говорил, что в Кремле видели письмо. Владимиру Путину о нем пока не доложили.

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