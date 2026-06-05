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В ОДКБ согласовали детали учений «Нерушимое братство-2026» и «Барьер-2026»

CentralAsia (CA) -  В Беларуси 2-4 июня прошли вторые штабные переговоры по подготовке командно-штабного учения с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026» и специального учения с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2026». 

Как сообщили в пресс-службе Организации, в мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

В ходе переговоров стороны согласовали замыслы учений, составы органов управления и национальных контингентов, порядок проведения практических действий, а также вопросы всестороннего обеспечения.

Участники также провели рекогносцировку районов проведения учений на полигонах «Лосвидо» и «Стародорожский».

Учения пройдут в октябре 2026 года на территории Беларуси. В рамках маневров планируется отработать вопросы подготовки и проведения миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ, а также действия по ликвидации источников биологических угроз.

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