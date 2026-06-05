Путин рассказал, что сказал бы Зеленскому в случае окончания конфликта

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин рассказал, что мог бы сказать президенту Владимиру Зеленскому в случае завершения конфликта в Украине.

«Если мы дойдём до окончания конфликта, – как минимум, можно и нужно было бы сказать: слава богу, что всё закончилось», - сказал Путин 4 июня выступая на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин отметил, что для России важно подписывать мирное соглашение с легитимной персоной. Это не капризы, а гарантии для дальнейшей безопасности РФ и сосуществования в регионе. Поэтому очень важно, чтобы в Украине прошли выборы президента в ближайшие два года.

«Если мы всё-таки когда-то дойдём до подписания документов, я думаю, что, если есть желание закончить вооружённый конфликт мирным путём, а у России такое желание есть, мы найдём тех, кто должен подписать соответствующий документ. Было бы желание. Это очень важно, но это всё-таки юридический вопрос», - сказал он.