Конгресс США принял законопроект о введении 500% пошлин на российские товары

CentralAsia (CA) - Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о помощи Украине и новых санкциях в отношении России. Документ поддержали 226 конгрессменов, 195 выступили против. Среди проголосовавших «за» — 207 демократов, 18 республиканцев и один независимый конгрессмен. Для вступления закона в силу документ должен быть одобрен Сенатом США, передает Associated Press.

Законопроект, который был внесен на рассмотрение Конгресса в апреле, уполномочивает президента США оценивать ситуацию в российско-украинских отношениях и на основе этого анализа принимать ограничительные меры. Речь идет о введении санкций против финансовых учреждений, нефтяных и горнодобывающих компаний России, имущественных и визовых ограничениях в отношении российских чиновников, а также о повышении пошлин на все импортируемые в США российские товары и услуги до 500% от их стоимости.

Также законопроект направлен на укрепление американской помощи Украине путем предоставления более $1 млрд на обеспечение безопасности и восстановление. Помимо этого, документ предусматривает выделение Киеву еще $8 млрд на оборону в виде займов. Кроме того, Пентагон до конца 2027 года получит право оказывать помощь Украине в сфере разведки. Госдеп, в свою очередь, должен будет усилить потенциал вооруженных сил и пограничных служб стран Балтии.

По данным источников CNN, спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон призывал республиканцев выступить против инициативы, чтобы предоставить президенту Дональду Трампу больше возможностей вести переговоры с Россией. В итоге только 18 представителей партии поддержали документ. Законопроект с большой долей вероятности не получит одобрения в Сенате, который контролируют республиканцы, отмечает Associated Press.

В апреле Минфин США сообщил о поиске новых способов давления на Россию из-за конфликта в Украине. Накануне глава Госдепа Марко Рубио заявил, что администрация США работает над законопроектом Сената о новых санкциях против России. По его словам, Трамп дал на это согласие и на данный момент ведется согласование формулировок документа.