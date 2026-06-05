Токаев подписал закон о президенте Казахстана и институте вице-президента

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный закон «О президенте Республики Казахстан», который предусматривает введение нового института - вице-президента страны. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«Закон определяет правовое положение, полномочия и порядок обеспечения деятельности президента и правовое положение вице-президента Республики Казахстан. Ключевой новеллой закона стало учреждение института вице-президента. По поручению главы государства вице-президент представляет его интересы при взаимодействии с госорганами и выполняет функции, определенные президентом», - говорится в сообщении.

Закон разработан в целях реализации новой конституции, принятой 15 марта. Согласно закону, вице-президента будет назначать президент Казахстана с согласия Курултая (однопалатного парламента). Деятельность вице-президента будет обеспечиваться администрацией главы государства.

Вице-президентом Казахстана может быть назначен гражданин Казахстана по рождению, не моложе 40 лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние 15 лет, имеющий высшее образование. Вице-президент по поручению президента Казахстана представляет его при взаимодействии с парламентом, правительством и иными государственными органами, а также осуществляет другие полномочия, определяемые президентом.

Помимо прочего, вице-президент не может состоять в партии и заниматься предпринимательской деятельностью. В случае досрочного прекращения полномочий президента Казахстана вице-президент принимает на себя обязанности главы государства, после чего объявляются выборы. Вице-президента могут освободить от должности из-за совершения им преступления, получения гражданства или вида на жительства другой страны, признания недееспособным, смерти и иным основаниям. Также вице-президент может добровольно подать в отставку. Окончательное решение остается за президентом страны.

В законе также сохранены введенные в 2022 году концептуальные положения, направленные на отход от суперпрезидентской формы правления. Речь идет об однократном семилетнем сроке президентства, беспартийности главы государства и ограничениях для близких родственников президента занимать руководящие должности в госструктурах.

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